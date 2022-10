Haas encuentra recambio al patrocinio ruso

La escudería estadounidense anuncia en Austin su acuerdo con la empresa financiera MoneyGram tras romper con Uralkali a raíz de la invasión de Ucrania El equipo de Gene Haas todavía no ha confirmado su alineación de pilotos para 2023: Magnussen tiene contrato, pero el futuro de Mick Schumacher sigue en el aire

Haas cambiará de nombre y patrocinador la próxima temporada 2023, según ha anunciado en Austin este jueves el equipo estadounidense. La firma MoneyGram, líder mundial en pagos entre particulares, se asociará a la escudería, propiedad de Gene Haas, después de los dos últimos fiascos en clave de patrocinio: el primero, de carácter econónomico, con Rich Energy y el segundo, con la compañía rusa Uralkali, por la situación política a raíz de la invasión de Ucrania.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a una marca increíble como MoneyGram como nuestro nuevo patrocinador principal. Desde nuestra entrada en la Fórmula 1 en 2016, Haas se ha ganado una reputación, flexibilidad y resistencia. MoneyGram aporta un apoyo similar al mundo de los servicios financieros, y estamos dispuestos a trabajar juntos para maximizar los resultados dentro y fuera de la pista", ha explicado Gene Haas, que tras la controvertida salida de Uralkali y su piloto ruso Dimitri Mazepin (que fue sustituído por Kevin Magnussen), decidió aguantar sin un nuevo esponsor hasta tener una operación clara.

Here's more on the news that @MoneyGram will become our title sponsor from the start of next season ⤵️#HaasF1 #MoneyGramDrivesYou https://t.co/abHeURaK2n