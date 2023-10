La FIA sanciona a Leclerc y Alonso sube al octavo puesto

"Había que tirar una de las dos carreras y tiramos la primera" ha valorado Alonso tras finalizar fuera de los puntos, antes de escalar al octavo puesto por la sanción a Leclerc "El fin de semana del equipo es espectacular. Si seguimos haciendo este trabajo mañana, volveremos a estar entre los cinco primeros, será el objetivo", dice ACTIVA TU CUENTA EN DAZN Y SIGUE LA EMOCIÓN DE LA FÓRMULA 1

Fernando Alonso acabó destrozando sus neumáticos blandos y perdiendo la última posición de puntos en la carrera al sprint del Gran Premio de Qatar. Alex Albon, con medios menos desgastados, le relegó a la novena plaza, fuera de los puntos. Una situación que combinada con el quinto puesto de Hamilton, con el que lucha por el tercer puesto del Mundial, le dejó descontento. Sin embargo, la FIA decidió sancionar a Leclerc con 5 segundos y Alonso ganó un puesto, para ser octavo y sumar 1 punto.

"Teníamos que tirar una carrera, así que tiramos esta y no la de mañana", dijo el de Aston Martin antes de conocer la penalización a Leclerc por límites de pista. El asturiano, con visión práctica, argumentó sus palabras: "No tenemos neumáticos, bueno, no sabemos cuál será la estrategia de mañana, así que tenemos que cubrir todos los escenarios posibles y teníamos que tirar una carrera a la basura. Decidimos que hoy saliendo noveno era posible como mucho uno o dos puntos y entonces no valía la pena el riesgo".

Con todo, Alonso se ha mostrado satisfecho con el rendimiento de su monoplaza en el circuito de Losail: "Bueno, creo que el fin de semana ha sido espectacular hasta ahora, así que no creo que necesitemos rezar para sumar puntos, hemos estado entre los cuatro o cinco primeros en cada sesión durante cada vuelta que hemos hecho, así que si seguimos haciendo este trabajo mañana, volveremos a estar entre los cinco primeros al final de la carrera, ese será el objetivo", dijo en referencia a la carrera de mañana domingo.