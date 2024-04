La FIA sanciona Alonso con 10" y 3 puntos en la superlicencia

Parecía que iba a quedar en lance de carrera, pero no. El panel de comisarios de FIA en China ha sancionado a Fernando Alonso con diez segundos y con tres puntos de su superlicencia de piloto, tras su lucha con Carlos Sainz durante la carera sprint de este sábado.

"Recibe la sanción por causar una colisión con Carlos Sainz en la curva 9", dicta el comunicado oficial. Fernando Alonso y Carlos Sainz eran tercero y cuarto seguidos de Checo Pérez y de Leclerc en el tramo final de la carrera sprint del GP de China 2024 de F1, pero en la vuelta 16 de 19, ambos se tocaron. Con daños, Sainz perdió posiciones y terminó quinto, mientras que Alonso tuvo que ir a boxes con un pinchazo y abandonó.

Tras escuchar a los pilotos y a los representantes de los equipos Aston Martin y Ferrari en el Circuito de Shanghai después de la carrera sprint, los comisarios de la FIA han decidido que el asturiano era culpable. El castigo impuesto a Alonso es de 10 segundos a añadir a su tiempo en la carrera sprint y 3 puntos de sanción en su superlicencia. Dado que abandonó la carrera sprint, la penalización de tiempo no tiene ninguna incidencia. Por otro lado, acumula ya 6 puntos de sanción en la superlicencia.

"Lo que no hay que olvidar es que no es un desfile de modelos. He hablado con él y está concentrado. En Aston Martin estamos sorprendidos de que haya sanción. De ahí a que haya sanción... Hay que dejar a los pilotos luchar, y más cuando creas una sprint para que arriesguen más. Es lo que hay y me quedo con que la carrera ha sido muy bonita", resumía Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin, en DAZN sobre la sanción