F1 GP BAHREIN | Sigue en directo toda la actualidad del GP de F1: Alonso, Sainz, Horner...

Termina la rueda de prensa

Los pilotos han ofrecido una interesante primera rueda de prensa previa al Gran Premio, con el caso Horner y el buen rollo de Sainz y Hamilton, a pesar de que el heptacampeón va a dejar sin asiento a Carlos en Ferrari a partir de 2025. En la F1 no hay amigos, pero ambos han dejado claro que no hay resentimiento entre ellos. Por su parte, Alonso ha pedido "paciencia" con el rendimiento de Aston Martin y también con futuro. A sus 42 años aún no ha decidido si quiere seguir en F1