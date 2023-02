F1 Academy: todo lo que necesitas saber sobre la Fórmula 1 femenina

En 2023 se inaugurará una categoría de formación para pilotos mujeres El objetivo es aumentar la representación femenina en la Fórmula 1

La Fórmula 1 llega cargada de novedades para 2023 y, una de las más esperadas, es la F1 Academy, una categoría formativa que busca preparar mujeres pilotos para ayudarlas a cumplir sus sueños y a alcanzar las máximas categorías del automovilismo de velocidad.

Esta iniciativa ha recibido mucho apoyo por parte de los altos cargos de la Fórmula 1. De hecho, los fundadores de la categoría son Bruno Michel, el también CEO de F2 y F3, y Stefano Domenical.

Durante la presentación de la nueva categoría, los CEO aseguraron que se trata de una oportunidad de oro ya que, hoy en día, hay un interés creciente en la Fórmula 1 por parte del sector femenino que se refleja tanto a nivel de audiencia como en los grandes premios: "cada vez vemos a más mujeres yendo arriba y abajo en el paddock que ocupan tanto funciones técnicas como operativas". Están firmemente convencidos de que un proyecto así permitirá "que más chicas se involucren en la base del automovilismo, de modo que llegarán más pilotos mujeres a la Fórmula 1".

La categoría se va definiendo poco a poco: habrá cinco equipos (ART, Campos Racing, Prema, MP Motorsport y Carlin) con tres coches cada uno, de modo que contarán con un total de quince pilotos. A lo largo de la temporada habrá siete eventos, cada uno de ellos con tres carreras. Además, adelantan que, al menos uno de estos eventos tendrá lugar durante un fin de semana de carreras de Fórmula 1.

Los CEO invertirán en este proyecto 2,25 millones de dólares que se traducirán en un total de 21 carreras para que las pilotos ganar gran experiencia en sus monoplazas. Dejando de lado los aspectos técnicos, los creadores de la categoría hacen hincapié en la preparación a nivel físico y mental que recibirán también las deportistas, algo imprescindible para triunfar en el mundo de las cuatro ruedas.

Este mismo jueves 2 de febrero, se ha anunciado la primera de las pilotos que formará parte de la categoría: Léna Bühler, que correrá de la mano del equipo ART Grand Prix. La suiza, de 25 años, tiene un palmarés envidiable. En 2020 llegó al campeonato español de Fórmula 4, donde logró terminar seis veces en el 'top 10' y, posteriormente, participó en el Formula Regional European Championship de Alpine.

