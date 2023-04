Destituyen a la directora de la revista que publicó una falsa entrevista con Schumacher

La entrevista tiene respuestas generadas por un programa de inteligencia artificial, pero generaba confusión Anne Hoffmann ha tenido que dejar su puesto de trabajo

El grupo de medios de comunicación 'Funke' ha destituido a Anne Hoffmann, la directora de la revista 'Die Aktuelle'. El magacín publicó el pasado miércoles una falsa entrevista a Michael Schumacher, con respuestas generadas por un programa de inteligencia artificial, pero que podía generar confusión.

La revista publicó en portada "Michael Schumacher. La primera entrevista. Una sensación mundial", acompañado de una fotografía del expiloto y el titular: "Mi vida ha cambiado por completo". En el pie de foto, con letra muy pequeña se indicaba "suena engañosamente auténtica".

Bianca Pohlmann, la encargada de revistas del grupo hizo un comunicado en el que decía que el artículo no debería de haberse publicado nunca: "Ese articulo de mal gusto y que invitaba a la confusión no debería haberse publicado nunca". Además, añadió que "no responde a los criterios del periodismo que nosotros esperamos".

Michael Schumacher tuvo un accidente el 29 de diciembre de 2013 mientras esquiaba en los Alpes suizos. El heptacampeón de la Fórmula 1 se golpeó en la cabeza y sufrió daños cerebrales. Hace unos meses, el neurólogo Erich Riederer explicó que el alemán se encontraba en estado vegetativo y que no se recuperaría al completo. "Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más", aseguró.

Desde el incidente, Michael se encuentra en su casa, y los Schumacher no dan mucha información sobre su estado de salud. Una gran mayoría de los medios alemanes tienen un acuerdo con la familia para respetar su intimidad, pero 'Die Aktuelle' no es uno de ellos.