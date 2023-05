Carlos Sainz confía en que Ferrari "llegue mejor" a Barcelona

"El año no ha empezado como esperábamos. Red Bull nos está poniendo las cosas muy difíciles a todos los demás", reconoce Sainz, que hoy ha participado en la presentación de GP de España en Madrid, es optimista: "En Maranello todos están centrados en dar con la tecla"

El Gran Premio de España de Fórmula 1 está a la vuelta de la esquina (2-4 junio) y los responsables del Circuit de Barcelona han organizado un encuentro con los medios en Madrid para dar a conocer los últimos detalles del evento, antes de la presentación oficial en Barcelona. Carlos Sainz, recién llegado de Miami, ha participado en el acto y ha expuesto los problemas que atraviesa actualemente la Scuderia Ferrari, que le han impedido pelear por la victoria en los cinco primeros grandes premios de la temporada.

"Yo me encuentro muy bien, pero el año no ha empezado como esperábamos; pensábamos arrancar como mínimo donde estábamos hace un año, luchando por podios y victorias; pero Red Bull nos está poniendo las cosas muy difíciles a todos los demás", ha reconocido el piloto madrileño, de 28 años, que suma un triunfo (Silverstone 2022) y quince podios en la categoría reina.

Sainz, que ha compartido escenario durante la presentación con Manuel Aviñó, vicepresidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y presidente de la Real Federación Española de Automovilismo (RFEA) y Josep Lluís Santamaría, director general del Circuit de Barcelona-Catalunya, se ha mostrado esperanzado y ha subrayado que "en la fábrica de Maranello todo el mundo está centrado en analizarlo todo, en tratar de entender qué está haciendo Red Bull que no hagamos nosotros para intentar corregir el rumbo lo antes posible".

"Estamos intentando dar con la tecla aún. Aún falta mucho por entender; estamos en un momento de análisis. Todo el mundo en el equipo está haciendo todo lo posible para que podamos mejorar, que es lo que todos esperamos", ha añadido Sainz, que suma 44 puntos, 75 menos que el líder, Max Verstappen.

"Ya estoy pensando en el Gran Premio de España, que creo que va a estar a tope y con un gran ambiente, estoy muy motivado, pero antes nos quedan Imola y de Mónaco, que serán también dos fines de semana muy intensos; Para Charles (Leclerc) la carrera de casa es Mónaco y luego viene seguida la mía, en España, es algo que siempre tienes en mente. El equipo traerá algunas mejoras y ojalá lleguemos a Barcelona en mejor posición de la que estamos ahora mismo ", ha destacado Sainz en Las Rozas.

"Me parece increíble que haya pasado tanto tiempo desde mi primer Gran Premio de España (2015), pero han sido buenos años para mí, con progresión. Ir a Barcelona por tercer año como piloto de Ferrari es muy especial. He intentado mejorar en todo y tengo más ganas que nunca de competir delante de la gente, que cada vez hay más. La F1 va al alza y va a ser uno de los mejores Grandes Premios de España de los últimos años", ha celebrado Carlos. "Me siento privilegiado por vivir el momento más dulce de la F1 y más como piloto de Ferrari, pero también con la rabia de que haya un equipo tan dominador y no seamos capaces de poner un poco más de salsa en las carreras”, ha confesado.

Todo listo en el Circuit ... para la 33

El director del Circuit de Barcelona-Catalunya, Josep Lluís Santamaría ha explicado las mejoras que se han realizado los últimos meses en el trazado, tanto en materia de seguridad, como en la configuración de la pista, con la supresión de la última chicane, así como "en general en unas instalaciones que después de 30 años se han ido degradando". Después de las críticas por parte de muchos aficionados que el año pasado tuvieron que soportar colas interminables en accesos y puntos de restauración y muchísimo calor en un fin de semana en el que se registraron 38º, los promotores del gran premio han invertido también en tratar de paliar este tipo de situaciones.

"Aunque inevitablemente 120.000 personas en una carrera lo acaban colapsando todo, hemos trabajado a todos los niveles para mejorar el transporte público, las fuentes de agua potable, los puntos de restauración y también hemos añadido numerosas zonas de sombra en todo el recinto", ha explicado Santamaría.

En cuanto a la venta de entradas, ha reconocido que "esperamos un lleno total, como el año pasado. Salimos a la venta en noviembre y se agotó todo en diez días. Hemos creado tribunas nuevas y abierto otras posibilidades, pero todo lo que hemos ido sacando a la venta se ha agotado. Todavía quedan a la venta unas pocas localidades con visibilidad reducida y algunos espacios de hospitalidad", ha señalado el director del Circuit, que se prepara para recibir entorno a 330.000 durante el primer fin de semana de junio.

Tanta expectación es lógica si tenemos en cuenta la creciente popularidad de la F1 y la presencia de dos pilotos españoles en la parrilla, Carlos Sainz y Fernando Alonso. Además, el asturiano podría lograr su ansiada victoria 33 (la 32 la logró precisamente en Barcelona con Ferrari en 2013) al volante de su Aston Martin, con el que este año ya suma cuatro podios. Y a todo ello, Santamaría subraya otro dato: La próxima edición del GP de España en el Circuit será... ¡la 33!