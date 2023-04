El caos de Melbourne, desde las radios de Alonso y Sainz

"¡Qué norma estúpida es esta! ¡Chequead rápido! ¡Revistarlo todo! ¡Hace un año en Silverstone pasó lo mismo y todo se reinició!", ha alertado Alonso "No, no, no. Por favor. Esto es inaceptable. Díselo. Que esperen. Que esperen a que acabe la carrera y lo discutimos" decía Sainz al conocer la sanción de la FIA

Si normalmente la radio de Fernando Alonso siempre es un plus y el piloto asturiano es uno de los que mejor sabe leer las carreras durante la marcha, cuando se trata de una carrera tan 'loca' como la que hemos vivido este domingo en Australia, es imprescindible conocer las comunicaciones de Fernando con su ingeniero de pista.

Tras la segunda bandera roja que se mostró en Albert Park y una resalida en la que Fernando Alonso, que era tercero, ha sido embestido por Carlos Sainz, el bicampeón ha reaccionado con una mensaje que muestra nuevamente su sabiduría en carrera. El incidente y la tercera bandera roja sucedieron antes de que se llegase al primer sector. Y Alonso lo ha tenido claro:

"¡Chequeadlo, rápido!"

"¡Qué norma estúpida es esta! ¡Chequead rápido! ¡Revistarlo todo! ¡Hace un año en Silverstone pasó lo mismo y todo se reinició!", ha avisado por radio a Aston Martin.

"El coche está bien. Yo puedo seguir. Pero mirad eso. Miradlo", ha insistido Alonso.

Tenía razón. Dirección de carrera ha estudió el reglamento y ha anunciado que mantenía las posiciones antes de todo el caos. Es decir, Alonso conservaba el tercer puesto, cruzando la meta tras una última vuelta detrás del coche de seguridad.

La desesperación de Sainz

La otra cara de la moneda la ha protagonizado Carlos Sainz, que cuando estaba en parrilla para iniciar esa última vuelta tras el safety car, en cuarta posición, ha recibido como un mazazo la comunicación de su equipo de que tenía una sanción de 5" por su incidente con Alonso. Una penalización que al cumplir en esas condiones, le impedía recortar sobre la pista y le hundía en la 12ª posición, fuera de los puntos.

"No. No puede ser. No. No. Esto es inaceptable", ha explotado Carlos por la radio.

"Esto es inaceptable. Díselo. Que esperen. Que esperen a que acabe la carrera y lo discutimos".

"Por favor, por favor... Por favor. Que esperen. Que lo hablen conmigo", ha insistido sin éxito

Tras la carrera, Sainz ha comparecido ante la prensa "para cubrirme, no sea que me sancionen también por esto", pero ha advertido que "voy a esperar a discutir con los comisarios. Luego ya diré algo. Prefiero esperar, porque no va a estar bien lo que diga ahora...".