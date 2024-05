Sale a la luz la situación actual de Kylie Jenner y Timothée Chalamet

Desde la primavera del año pasado, los rumores de relación entre Kylie Jenner y Timothée Chalamet pasaron a convertirse en una realidad. Después de un año de confirmación del romance, con apariciones públicas incluidas, la pareja ha decidido mantener su noviazgo en privado y reducir estos mismos actos. La reducción de muestras abiertas de su relación, ha hecho pensar a muchos seguidores si de verdad siguen juntos.

El popular medio 'Entertainment Tonight', ha revelado que una de sus fuentes ha asegurado que Kylie y Timothée "todavía se ven y son felices". De hecho, describe su relación como un romance muy natural y sencillo: "No necesitan intentar que las cosas funcionen y les resulta natural. Su relación es fácil. Hace un esfuerzo por verse cuando pueden y mantenerse en contacto cuando no están geográficamente cerca uno de otro", señalaba.

La fuente asegura que "están en una comunicación constante y fluida. Ven juntos una relación duradera". Esta es la última actualización sobre el estado de la pareja desde marzo, cuando habrían decidido pasar a un perfil bajo mientras Chamalet promocionaba 'Dune: Parte 2'.

"A Timothée no le gustó nada toda la atención que recibió con Kylie durante los Globos de Oro y su beso le quitó la razón por la que estaba allí", explicó una fuente a DailyMail.com. "Su carrera está despegando y quiere protegerla y dejarla prosperar basándose en su talento, no en quién es o no es su novia. También quiere proteger su relación con Kylie", añadía la filtración.