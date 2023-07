Autocrítica de Sainz tras la crono en Spa

"En la última vuelta de Q3 no conseguí una de mis mejores actuaciones. He tenido un mal susto que me ha costado algunas posiciones", explica Carlos "Con todo, estoy contento de haber llegado a la Q3 en estas difíciles condiciones y ser cuarto en parrilla para el domingo", apunta

Carlos Sainz no ha estado acertado en su último intento de vuelta rápida en Q3 y no ha podido asegurarse un puesto en la primera fila del GP de Bélgica junto a su compañero Charles Leclerc, que partirá desde la pole el domingo. El español se ha tenido que conformar con el quinto puesto, que se ha convertido en cuarto por la sanción de cinco posiciones a Max Verstappen em la parrilla.

El susto ha tenido en la octava curva durante su asalto definitivo le ha hecho perder a Sainz un par de décimas, tal como ha reconocido tras la sesión de clasificación en Spa: "Las condiciones eran muy complicadas. En cada vuelta la pista era diferente, pero aún así conseguimos marcar buenos tiempos en las tres sesiones de clasificación", ha explicado.

"En la última vuelta de la Q3 no conseguí una de mis mejores actuaciones. He tenido un mal susto entre las curvas 8 y 9 que me ha costado algunas posiciones", ha dicho Carlos, crítico con sus prestaciones.

Pese a todo, mañana en el sprint tendrá una nueva oportunidad de reivindicarse, si el clima lo permite y de cara al domingo, con previsión de seco, el piloto de Ferrari confía que pueda optar al podio: "Estoy contento de haber llegado a la Q3 en estas difíciles condiciones, logrando un buen quinto puesto en cuanto a tiempos y cuarto en parrilla para el domingo", ha zanjado Calos en el comunicado de su equipo.