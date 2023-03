Alonso se harta y responde a las acusaciones de plagio sobre su Aston Martin

"No me importan nada los comentarios. No estoy pendiente, salvo de centrarme en mi equipo y mejorar...", ha dicho el asturiano Fernando destaca que su coche es visualmente diferente tanto al Red Bull como al Mercedes

Fernando Alonso ha dicho basta. El asturiano está cansado de las acusaciones de plagio a Aston Martin que han llegado desde las escuderías de Red Bull y Mercedes, sobre todo, y ha decidido poner los puntos sobre las íes este jueves en la antesala del GP de Arabia Saudí, segunda carrera del Mundial 2023 de Fórmula 1.

"No me importan nada los comentarios. No estoy pendiente, salvo de centrarme en mi equipo y mejorar... Pero se puede ver claramente que hay diferencias entre ambos coches (el RB19 de Red Bull y el suyo) a simple vista", señaló el asturiano, respondiendo a aquello de " es divertido ver a tres Red Bull en el podio" de Helmut Marko, asesor deportivo de la marca energética.

Poco después, Alonso habló con el corresponsal del diario 'Marca' e incidió en la misma sobre los coches: "Visualmente son diferentes y una muestra de ello es que Mercedes dice que el 50% de su coche lo tenemos nosotros (motor, caja de cambios y suspensiones) y Red Bull dice que el 50% lo tenemos nosotros... Y no puede haber dos conceptos más diferentes que esos dos. Eso indica claramente que no es verdad ninguna de las dos teorías".

"Todos los equipos luchan con el límite presupuestario, intentando mejorar aquí y allá y cuando ven a otro que mejora dos segundos o un segundo, hay que buscar, dónde es posible (mejorar tanto)", concluyó el piloto ovetense.