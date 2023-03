Alpha Tauri también 'dispara' contra Aston Martin: "Han construido un Red Bull y lo han pintado de verde"

Duras palabras de Franz Tost, director deportivo de la escudería italiana El austriaco critica que el equipo de Fernando Alonso haya contratado a la mitad de los empleados aerodinámicos de Red Bull

Las críticas siguen arreciando sobre Aston Martin después de su prometedor comienzo de temporada gracias a la tercera plaza de Fernando Alonso en el GP de Bahréin. “Es bueno ver a tres Red Bull en el podio”, bromeó ese día Checo Pérez tras la carrera. Este sábado, ha sido Franz Tost, direcor deportivo de Alpha Tauri, quien ha incidido en el asunto, comidilla del paddock de un tiempo a esta parte.

“El Aston Martin se parece al Red Bull porque Aston Martin contrató a la mitad de los empleados aerodinámicos de Red Bull. Construyen el mismo coche y lo pintan de verde. Desafortunadamente, este no es el caso para nosotros, porque no podemos quitar a la gente líder de Red Bull Technology y traerlos a Alpha Tauri. Así que es una cuestión de dinero, porque estas personas seguro que no son baratas”, señaló Tost en 'RacingNews365.com'.

El ejecutivo austriaco defendió que ellos son autónomos y así lo continuarán siendo. "Seguiremos desarrollando nuestra propia tecnología para el futuro", aseveró.