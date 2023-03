Alonso: "El reto es acercarse a los muros"

"Sería muy bueno lograr una victoria aquí, pero hay que tener los pies en el suelo. Es una pista diferente y los rivales seguro que mejorarán", advierte "Es el urbano más rápido del mundo, hay mucha adrenalina cuando pilotas aquí y también es muy peligroso, tiene ese factor 'guau' cuando conduces", dice sobre el circuito de Jeddah

Fernando Alonso ya está Arabia Saudí y después del habitual recorrido a pie por el circuito con miembros del personal de Aston Martin, incluído Pedro de la Rosa, se ha sentado a hablar con la prensa para compartir sus sensaciones ante la segunda carrera de la temporada. El asturiano, que impresionó con su gran ritmo en Bahrein, donde terminó tercero en el podio tras los dos Red Bull, está preparado ante la superioridad de los de Milton Keynes y también espera una reacción de Ferrari. Sobre el papel, Aston Martin debería sufrir algo más en el segundo trazado más rápido del calendario, después de Monza, pese a ser urbano y con muchas curvas rápidas. Pero Alonso lo afronta con muchas ganas y curiosidad.

"Otros años teníamos dos sitios donde rodar en pretemporada, como eran Barcelona y Bahréin y esta vez solo hemos rodado en Bahréin, por lo que hay muchas cosas por descubrir de los coches en un nuevo circuito y tan diferente como es Jeddah. Pero es una pista que me gusta", ha valorado Fernando. "Toca mantener la calma, no complicarse demasiado y conseguir confiar en el coche para poder acercarse a los muros lo más posible", ha advertido

Ante las expectativas que ha generado su podio en Bahrein, Alonso asegura que "la verdades es que estoy muy contento. He tenido una semana para reflexionar un poco y asumir todo lo que ocurrió allí y para afrontar esta carrera de Jeddah con ganas. Es un circuito diferente, también Australia lo va a ser y después de estas tres carreras tendremos una foto más concreta y clara de dónde está el coche", considera el bicampeón español.

Profundizando sobre el circuito de Jeddah, Alonso subraya que "es el urbano más rápido del mundo, hay mucha adrenalina cuando pilotas aquí y también es muy peligroso, tiene ese factor 'guau' cuando conduces. Para nosotros es un test importante, porque no sabemos si el coche va a rendir tan bien como en Bahréin y tenemos algunas ideas distintas de set.up. Este viernes será más test que carrera y veremos si podemos aprender algo".

La victoria 33

Respecto a la competencia, Fernando señala que "seguro que mejorarán. Ferrari ya estuvo muy bien aquí el año pasado en calificación y estuvo a una décima de Red Bull hace dos semanas. Seguro que serán fuertes, porque en Bahréin iban muy rápido en curva rápida y en rectas largas, justo las dos cosas que tiene este circuito. Y Mercedes, también, ya estuvieron cerca el sábado y en la carrera, son estructuras fuertes acostumbradas a pelear arriba y aquí mejorarán".

Alonso admite que sueña despierto con su victoria 33, pero no quiere contribuir al 'souffle' antes de tiempo: "Sería muy bueno lograr una victoria aquí, pero hay que tener los pies en el suelo. El objetivo del equipo este fin de semana es mantener la concentración al máximo, hacer las cosas simples, no tener complicaciones, no inventar cosas raras... Este circuito tiene otro asfalto, las ruedas de delante sufren en lugar de las traseras, hay 16 curvas a más de 250 km/h y es otra historia diferente. Hay que ver dónde estamos. Tienes que lograr tener confianza en el coche y un reglaje que te permita arriesgar y acercarte a los muros, en lugar de tener un coche demasiado nervioso. Ese es el objetivo de mañana además de probar los neumáticos y ver si el blando el duro y el medio son apropiados para la carrera. Será un viernes de muchas pruebas".