Alonso defiende a Sainz: "La sanción fue demasiado dura"

Fernando Alonso vio peligrar su podio en Australia cuando Carlos Sainz se lo llevó por delante en la resalida del GP de Australia después de una bandera roja falta de dos vueltas para el final. El piloto asturiano tuvo claro que podía continuar. "El coche está bien", dijo por radio. El Aston Martin es un 'tanque' y aguantó la embestida. A continuación Fernando instó a su equipo a revisar el reglamento para asegurarse que tras el caos de esta resalida, con los dos Alpine en el muro y varias salidas de pista antes de que se completase el primer sector del circuito de Albert Park, los comisarios debían dar por válidas las posiciones previas, con lo que Alonso mantuvo el tercer puesto. Feliz por el resultado, al asturiano le dolió especialmente que fuera Sainz quien hubiera provocado el accidente y defendió al madrileño ante la severa sanción que recibió. Carlos tuvo que cumplir los 5" tras el coche de seguridad en la última vuelta y acabó fuera de la zona de puntos (12º) y muy disgustado.

"En la primera vuelta de una resalida, siempre es muy difícil juzgar cuál es el nivel de agarre, y creo que nadie va intencionadamente a chocar contra otro coche. Sabemos que arriesgamos también nuestro monoplaza y posición final, así que a veces acabas en sitios en los que desearías no estar en ese momento", analizó Alonso a propósito del incidente con Sainz.

"Es parte de las carreras, no he visto bien la repetición, pero para mí la sanción es demasiado dura", insistió Fernando. "Obviamente, no sabía quién me había tocado en ese momento, solo sentí que en la primera vuelta de la primera salida alguien me tocó en la tercera curva. Después, en la última reanudación, Carlos aparentemente me tocó en la primera curva".

"Probablemente solo en Jeddah tuve una salida normal. En Bahrein, también en la cuarta curva, Lance Stroll me tocó, así que debo ser muy atractivo", bromeó. "Pero nuestro coche es lo suficientemente resistente, así que no importa si nos siguen tocando", zanjó Alonso.