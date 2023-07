Fórmula E: Cassidy gana la segunda carrera de Londres con un final caótico

Envision Racing se ha impuesto en un disputado campeonato de equipos gracias a la victoria de Nick Cassidy en la última carrera de la serie eléctrica La prueba que despedía la temporada de la Fórmula E ha podido disputarse tras varias interrupciones, en la tregua de las condiciones meteorológicas

Envision Racing ha ganado el título de equipos de la Fórmula E, después de que el británico Jake Dennis sentenciara el sábado el campeonato de pilotos. La última carrera de la temporada, disputada finalmente tras largas interrupciones por la lluvia, la ha ganado el australiano Nick Cassidy, por delante de su compatriota Mitch Evans y Jake Dennis. La cuarta posición ha sido para Norman Nato, seguido de Stoffel Vandoorne (DS) y con Roberto Mehri, el único español en carrera, vigésimo.

La carrera se ha disputado bajo unas condiciones emocionantes, ya que la presencia de la lluvia motivó que medio circuito estuviera seco –la parte indoor- y la otra en mojado, la que discurría por el exterior. Con cuatro equipos con opciones para ganar (Envision Racing, Jaguar TCS Racing, TAG Heuer Porsche y Avalanche Andretti), se empezó con los pilotos dando cinco vueltas detrás del coche de seguridad para adaptarse a las complicadas condiciones, pero rápidamente se mostró la primera bandera roja porque las condiciones no eran seguras.

40’ después se reanudaba la carrera detrás del coche de seguridad, pero después de otras dos vueltas se mostró la segunda bandera roja porque las condiciones seguían siendo peligrosas. Estaba en duda poder completar la carrera, pero la intención del director de carrera, Scot Elkin, era volver intentarlo. El reglamento indica que la carrera solo se cancela si no se hace en un máximo de tres horas y una vuelta, mientras que para que los puntos puedan sumarse en la clasificación se tienen que dar un mínimo de dos vueltas sin rodar detrás del coche de seguridad.

