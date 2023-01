El arte de la improvisación

La organización se ha visto obligada a cambiar el recorrido del Dakar por las lluvias torrenciales que caen en Arabia Saudita ASO, organizador del Dakar, se prepara para adoptar decisiones alternativas sin variar en gran medida los planes de la carrera

El decorado cambia con una rapidez vertiginosa y ASO, organizadora del Dakar, tiene que improvisar con celeridad para que la carrera no quede atrapada en un bucle de difícil salida. Con más de 8.000 kilómetros y casi 5.000 cronometrados, recorriendo un inhóspito país de oeste a este y de norte a sur, los problemas se suceden y el equipo de David Castera tiene que estar preparado para adoptar decisiones sin alterar en gran medida los planes de la carrera.

Se puede criticar si son las mejores o no, pero también hay que valorar decididamente que tomar medidas cuando hay que hacerlo y habitualmente a gusto de todos. Si a ello unimos que el poder deportivo lo tiene ahora la FIA, que es quien tiene el control de la carrera, las polémicas se multiplican.

A lo largo de la historia del Dakar se han producido etapas dantescas, impracticables, algunas que ya fueron neutralizadas y otras no, pero es evidente que con la llegada de nuevas tecnologías y las mayores exigencias en cuestiones de seguridad –la FIA no deja correr si no pueden volar los helicópteros médicos- el control es más exhausto.

INUNDACIONES Unas lluvias torrenciales y no normales en esta época de año en Arabia Saudita llevan de cabeza a la organización desde que empezó el rally, provocando que el estado del terreno sea más delicado y también complicando la vida de las personas que están en el campamento, en ocasiones anegado por el agua y el barro.

El primer aviso llegó en la tercera etapa (Alula – Ha’il), que se tuvo que recortar por las condiciones climatológicas adversas y para preservar las capacidades de intervención de los servicios de emergencia. Lluvia y granizo hicieron su acto de presencia, torrencialmente, con lo que la crecida de los ríos motivó que algunos pilotos quedaran atrapados con sus vehículos en el agua ante la imposibilidad de cruzarlos y solo la solidaridad y la intervención de algunos camiones evitó el caos.

ALTERACIONES EN EL RECORRIDO Fue el primer aviso. Las lluvias no han amainado y las etapas 7 y 8 han sufrido importantes alteraciones. Fueron modificadas porque las previsiones meteorológicas impiden utilizar el vivac de Al Duwadimi y, partiendo del recorrido inicial, se han intercambiado las especiales, acortando su distancia para una mejor gestión del kilometraje de enlace de cada día.

Para la etapa 7, que se disputará el sábado 7 de enero (Riyad - Al Duwadimi), la especial tendrá 333 kilómetros. Se organizará una zona de asistencia tras la llegada de la especial (enlace de 94 km), con un tiempo máximo de intervención de dos horas. A continuación, los equipos se dirigirán a Al Duwadimi (enlace de 240 km), donde sus vehículos quedarán en parque cerrado.

La etapa 8, el domingo 8 de enero, pondrá rumbo a Riyad e incluirá el bucle inicialmente previsto para la etapa 7, menos 128 km. Después de 345 km de especial los participantes se dirigirán al vivac de Riyad, donde se mantiene el día de descanso el 9 de enero. Está previsto que el Dakar se reanude después según el calendario inicial... Y todas las previsiones indican que lo hará bajo el sol.