Los caballos de la discordia

La FIA ha otorgado 11 CV de potencia más a los Audi después de aplicar el BoP en la quinta etapa El Dakar genera polémicas día a día, aunque la de corregir las prestaciones de los coches después de tres etapas se veía venir

Nunca llueve a gusto de todos. Se avecinaba tormenta y no me refiero a la que cayó en los alrededores de Ha’il y que obligó a cancelar la última parte de la tercera etapa, sino al ya famoso ‘Balance of Performance’, también llamado ‘Equilibrio de Rendimiento’. La decisión de la FIA de equilibrar el potencial de los coches sobre la marcha ha levantado una gran polémica.

En Toyota consideran que proporcionar a los Audi 11 CV más en la quinta etapa es una salvajada y Al-Attiyah considera que con ello “matan la carrera”. Nasser, al igual que su copiloto Mathieu Baumel, tuvo que borrar el mensaje que colgó en las redes sociales con el que cargaba contra la FIA. “¡¡¡Qué sorpresa darle a nuestro principal rival 11 CV más!!! Gracias por matar la carrera antes de tiempo”, apuntó el catarí, que es líder del Dakar después de la quinta etapa.

A los japoneses no les gusta nada la decisión, pero hubo un acuerdo entre FIA y los constructores por el que todos se comprometían a acatar la norma sin críticas ni declaraciones públicas.

Al-Attiyah, que ha ganado dos etapas, las mismas que Audi (Ekström y Sainz) y BRX (Chicheritt y Loeb), está amenazado ahora por la mayor aceleración y velocidad de los Audi y también porque la FIA estudia si el mensaje que colgó en Instagram es motivo de sanción y si lo es podría ser sancionado, ya sea con una multa económica o con tiempo en la clasificación. La carrera, por lo tanto, se calienta y los comisarios se están convirtiendo en protagonistas, como se adivinaba que pasaría.

LA AMENAZA SE MANTIENE

Esto no se ha acabado. El reglamento dicta que puede haber más de una regulación de potencia durante la carrera y los comisarios de la FIA ya han apuntado que después de la sexta etapa valorarán nuevamente el equilibrio en el rendimiento de los coches y si alguno de los contendientes estuviera en desventaja se aplicaría una nueva modificación, que se implementaría en la octava etapa.

La decisión de potenciar a los Audi en 8 kw –equivalen a 11 CV- responde a un desequilibrio detectado tras la revisión que se hizo con los datos de los T1+ obtenidos en las tres primeras jornadas de acuerdo con el Artículo V1 13.3 del reglamento y que mostraron una diferencia de 9,3 kilovatios a favor de los T1+.

La FIA considera que este primer ajuste será suficiente para igualar a los coches térmicos -Toyota, BRX, Mini- con los eléctricos –Audi- y que, por lo tanto, no necesitarán en el futuro hacer más cambios en el ya famoso BoP. En un comunicado destaca que “el proceso final de la BoP fue acordado por todos los fabricantes”.

En Audi, que han encajado con agrado la medida, señalan que el desequilibrio más importante entre unos y otros no radica en la potencia sino que está en el peso, puesto que el peso mínimo en los coches térmicos está establecido en 2.000 kilos y su prototipo tiene 100 kg más.

Por otro lado, en Toyota entienden que la respuesta de un motor eléctrico es más inmediata y ello, al igual que el hecho de no llevar marchas, es fundamental en las zonas de dunas.