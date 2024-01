ALL1 continúa superando etapas a tres días de finalizar el Dakar

ALL1, la mayor estructura de equipo amateur nunca antes vista en la historia del Dakar, acaba de completar la novena especial de la 46ª edición del Dakar. Tras haber recorrido un total de 639 kilómetros, 417 kilómetros de ellos cronometrados, entre las ciudades de Ha'il y Al Ula, Josep Pedro Subirats repite como el piloto de ALL1 en conseguir la mejor marca, llegando a la meta en la 34º posición con un tiempo de 5h:45 minutos, seguido por Pepe Martí (nº 117) puesto nº 50, Carlos Llibre (nº114) quedando en la posición 61º posición y Javi Amat (nº 119), esta vez alcanzando el puesto nº62.

La mayor parte de kilómetros recorridos han requerido de una atención especial en dos sentidos: una conducción precisa para evitar caídas y pinchazos entre tramos pedregosos y mesetas rocosas, así como un cuidado extremo para asegurarse de que las lecturas del road-book permitían ir avanzando por el laberinto de pistas que había por delante. Después de 10 días de recorridos inhóspitos y momentos de verdadera tensión, ALL1 ha hecho frente a una de las etapas más duras de toda la competición tras conocer el fallecimiento de Carles Falcón.

“Hoy ha sido una etapa muy larga, a mi personalmente se me ha hecho muy dura y difícil. Se me ha hecho imposible no estar pensando contínuamente en Carles Falcón. Creo que es la primera etapa que lo paso realmente mal psicologicamente, creo que es muy importante estar concentrado en el rally y hoy ha sido bastante difícil. Aún así, estoy muy contento de seguir y de estar viviendo esta aventura”, recalca el piloto Josep Pedró visiblemente afectado.

Actualmente son cuatro los pilotos de ALL1 los que siguen en carrera con el objetivo de acabar el Dakar, tras el abandono de Fernando Conde y Xavi Pes. Aún así, todo el equipo sigue superándose día tras día y está cada vez más cerca de cumplir el deseo número 5 de la lista “101 cosas que hacer en la vida” de Álex Llibre, a la vez que comparte su filosofía a lo largo de las diferentes etapas del campeonato, un estilo de vida que no hace más que acaparar la atención de todos los presentes en el vivac.