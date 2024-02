Woman te regala las espumas de ducha con los aromas más icónicos de Rituals

Comienza la nueva temporada con toda una experiencia aromática y sensorial. Haz de tu momento más relajante del día un auténtico santuario de la mano de Rituals con las espumas de ducha con sus aromas más icónicos. ¿Quieres conocer un poco más sobre cada uno de ellos?

Cuando los pruebes se convertirán en un imprescindible de tu día a día. ‘The Ritual of Ayurveda’, enriquecido con antiguos ingredientes como la rosa de la India y el aceite de almendra dulce dejan una piel nutrida y sedosa, ‘The Ritual of Sakura’, su aroma a la flor de cerezo y la leche de arroz ecológica aportan a la piel un mayor brillo y suavidad, y ‘The Ritual of Mehr’, su componente cítrico fundido con una fragancia amaderada ayuda a revitalizar la piel y proporcionar un aspecto brillante a la vez que calma el cuerpo y la mente.

Y en cuanto a cómo se usa… ¡muy fácil! Utiliza una pequeña cantidad de gel y disfruta de una espuma nutritiva y relajante al entrar en contacto con el agua. ¿Por qué elegir si puedes llevártelos y probarlos todos?

El número de las tendencias

El nuevo número de Woman, que ya está a la venta en quiosco, trae en su portada a la modelo rusa, Vika Falileeva. Un número cargado de tendencias que inundarán las calles esta primavera… ¡Toma nota! Volantes, culotte, polos, tonalidades azules…

Hablaremos con Michael Kors, Emma Stone, Marta Etura y Natalie Portman. Además, pondremos en valor el talento sénior femenino.

¡Ya disponible en tu quiosco!