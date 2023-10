'Tata' Martino: "Los 'playoffs' se van esfumando"

"Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero el problema no radica en qué hacen los rivales, es que tenemos que ganar tres partidos", dijo el argentino El equipo bajó a la penúltima plaza del Este de la MLS, con 33 puntos, a cinco de los puestos de 'playoffs' y a falta de tres jornadas para el final

El argentino Gerardo 'Tata' Martino, técnico del Inter Miami, reconoció este miércoles, tras la derrota por 4-1 sufrida en el campo del Chicago Fire, que las "chances de playoffs se están esfumando" y que su club extrañó a Leo Messi, quien se perdió su cuarto partido consecutivo por lesión.

"Las chances en las que la situación dependía de nosotros se terminaron esta noche. Ahora las chances mínimamente existen, pero ya no dependemos totalmente de nosotros", dijo Martino en la rueda de prensa posterior al partido en el Soldier Field.

"Me voy con la tristeza de que nuestras chances se van esfumando. Ya no dependemos de nosotros. Pueden existir oportunidades si otros resultados nos ayudan. Pero hoy el problema no radica en qué hacen los rivales, también es que tenemos que ganar tres partidos y es el momento en el que tenemos peor rendimiento del equipo", agregó.

Messi no viajó a Chicago a la espera de ultimar su proceso de recuperación por un problema muscular sufrido el 20 de septiembre. Ya había estado de baja en la final de la Copa, perdida contra el Houston Dynamo, y con esta caída el Inter Miami bajó a la penúltima plaza del Este de la MLS, con 33 puntos, a cinco de los puestos de 'playoffs' y a falta de tres jornadas para el final.

"Messi está más cerca de volver a jugar. Como dijimos, evaluaremos mañana y el viernes para ver si está en condiciones. Lo más importante es que está dejando atrás la lesión, de a poco va encontrando su mejor forma, viene entrenando muy bien con el departamento médico. Después veremos qué es lo más conveniente", añadió.

A pesar de todo, al reflexionar sobre esta temporada, Martino consideró que el crecimiento del club ha sido notable: "Siempre pensé que estos seis meses iban a ser cuestión de dar forma al equipo, de conocer al club para tener un excelente 2024. Pudimos ganar un título, perdimos una final (de Copa US Open) y ahora seguimos con opciones de entrar a 'playoff', algo que hace tres meses era imposible pensar", afirmó.