Así quedan los playoffs de la MLS 2022

La temporada de la liga estadounidense finalizó este fin de semana y dará paso a los playoffs, que empezarán el 15 de octubre Riqui Puig y 'Chicharito' Hernández llevaron al Los Angeles Galaxy a disputar la post temporada

Este fin de semana terminó la liga regular de la MLS. Los siete primeros clasificados de cada conferencia (este y oeste), disputarán los playoffs, que empezarán el próximo fin de semana.

De la conferencia oeste, el líder, Los Angeles Football Club, donde milita Gareth Bale y Christian Tello, empezará la post temporada una semana más tarde. También el líder de la conferencia este, el Philadelphia Union, disputarán el primer partido directamente en cuartos de final.

Por una parte del cuadro, el conjunto de Los Ángeles se enfrentará al ganador del duelo entre el LA Galaxy y el Nashville. Este es uno de los encuentros más esperados. El catalán Riqui Puig y el mejicano 'Chicharito' Hernández dan alas a Los Ángeles Galaxy, que entraron en los playoffs tras ocupar la cuarta posición en la tabla.

Por la otra parte, el Philadelphia Union se medirá al New York Red Bull o bien al FC Cincinnati, el cuarto y quinto clasificado respectivamente.

