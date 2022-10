Gonzalo Higuaín anuncia que se retira

"Llegó el día de decir adiós al fútbol" ha comentado el delantero argentino en rueda de prensa Hguaín estaba jugando en el Inter de Miami de David Beckham

Tras una impresionante trayectoria, Gonzalo Higuaín ha anunciado que deja el futbol. El delantero argentino, que estaba jugando en la MLS, en el Inter de Miami de David Beckham, ha explicado que "Llegó el momento de decir adiós al fútbol".

En muchas ocasiones ya había comentado que el fútbol no estaba entre sus prioridades y ahora, después de haberlo ganado prácticamente todo y haber marcado goles en River Plate, Real Madrid, Nápoles, Juventus, Milan, Chelsea e Inter de Miami, y con 34 años, es el momento de colgar las botas.

Practicamente entre lágrimas ha explicado que: "buenos tardes a todos, hoy les quiero contar mi historia. Ya hace tiempo que llevo procesándolo, analizando y preparándome para este dacisión. Llegó el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio y de la cual me siento privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos".

A Huguaín le quedan por disputar, seguro, dos encuentros ligueros de MLS y, posiblemente, el Playoff de la competición norteamericana. Actualmente ocupan la séptima posición, que marca los equipos clasificados, con un triple empate a puntos con el sexto y el octavo.

El delantero argentino cierra su carrera con casi más de 350 goles marcados. Con el Nápoles llegó a anotar 36 dianas en 35 partidos de Serie A.