Messi reaparece a lo grande

El 'efecto Messi' es incalculable. Cuando el argentino está sobre el verde lo notan compañeros y rivales. Contagia a los suyos y pone nerviosos a los oponentes. Una completa leyenda que centra todas las miradas en la MLS, y en el resto del mundo. Ni Ilia Topuria se quiso perder su regreso con el Inter de Miami tras varias semanas lesionado.

El Inter Miami no acaba de despegar. Empataron contra Colorado Rapids (2-2), y ya son cuatro partidos sin conocer la victoria para los del 'Tata' Martino. Aunque no todo son malas noticias. Volvió Leo Messi tras la lesión que le impedía jugar desde hacía semanas y lo hizo nuevamente a lo grande.

El argentino entró en el descanso con el marcador desfavorable para los suyos y en el minuto 58 ya había marcado el tanto del empate. Su impacto en el choque se notó en solo 12 minutos. Su gol, producto 'marca de la casa', llegó de un centro lateral que clavó con sutileza al palo largo del portero con el interior de su pie izquierdo.

EL GRAN RETO: MONTERREY

Terceros en la Conferencia Este de la MLS (12 puntos), el verdadero reto del Inter de Miami está en la Concacaf Champions, donde tienen que remontar la eliminatoria de cuartos de final ante Monterrey. Con el 1-2 en contra, los hombres del 'Tata' Martino se lo juegan todo en México, el próximo 11 de abril (4:30 de la madrugada hora española). Para ello, no hay mejor noticia que la vuelta de Messi, con golazo incluido.

Messi, durante una acción del partido ante Colorado Rapids / LAP

Una lesión muscular le negó participar en cuatro duelos. El Inter de Miami perdió dos de ellos (4-0 contra New York Red Bulls y 1-2 ante Monterrey, en la ida de los cuartos de final de la Concacaf Champions), empató contra el New York City (1-1) y ante el DC United (1-3). Después de conocer si su equipo sigue vivo en la Concacaf Champions, el Inter de Miami se enfrentará al Sporting Kansas City, el Nashville SC y el New England Revolution en la MLS, los últimos compromisos del argentino en el mes de abril. Los del 'Tata' Martino necesitan un empujón también en liga, y la presencia de Messi ayudará mucho a sumar de tres en tres.

'THE MESSI EXPERIENCE' REVOLUCIONA MIAMI

El impacto de Messi va mucho más allá del deporte rey. El próximo 25 de abril abrirá 'The Messi Experience' en Miami, en el icónico Hangar de Coconut Groove de la ciudad, una aventura única que promete sumergir a los visitantes en el extraordinario mundo de Leo Messi, redefiniendo el entretenimiento deportivo con una inversión sin precedentes de 50 millones de dólares.

Un trabajo conjunto entre Primo Entertainment y Moment Factory, líderes en la industria del entretenimiento, que se han unido para crear una experiencia que cautivará no solo a los fanáticos del fútbol en todo el mundo sino también a cualquier interesado en descubrir los detalles de la historia de uno de los grandes iconos del deporte.