'The Messi Experience' llega a Miami

La expectación en Miami comienza a alcanzar su punto máximo mientras arranca el montaje de ‘The Messi Experience’ en el icónico Hangar de Coconut Groove de la ciudad. Este hito marca el inicio de una aventura única que promete sumergir a los visitantes en el extraordinario mundo de Leo Messi, redefiniendo el entretenimiento deportivo con una inversión sin precedentes de 50 millones de dólares.

El montaje de ‘The Messi Experience’ es un trabajo conjunto entre Primo Entertainment y Moment Factory, líderes en la industria del entretenimiento, que se han unido para crear una experiencia que cautivará no solo a los fanáticos del fútbol en todo el mundo sino también a cualquier interesado en descubrir la historia de uno de los mejores deportistas de la historia.

Cada detalle, desde la escenografía hasta los efectos especiales, pasando por la música y los efectos sonoros, están siendo cuidadosamente diseñados para ofrecer una inmersión total en el legado de Messi.Con la construcción en pleno apogeo, la inauguración de ‘The Messi Experience’ está programada para el próximo mes, lo que agrega aún más emoción a la creciente expectación que rodea a este acontecimiento sin precedentes. Desde la venta de entradas hasta el estreno mundial, cada fase de este proceso está siendo seguida de cerca por todos aquellos que ansían participar en esta experiencia única.

El montaje de ‘The Messi Experience’ ha dado lugar a una producción sin igual, con cada set representando una inversión individual de 3 millones de dólares. Este nivel de dedicación garantiza que cada visitante se pueda sumergir en la magia y grandeza del legado de Messi, estableciendo un estándar nunca antes visto en la industria del entretenimiento.

Además, las entradas para el estreno mundial en Miami de ‘The Messi Experience’ ya están disponibles, con miles de aficionados que han garantizado su acceso para experimentar 75 minutos de puro asombro y emoción .

Con una gira mundial que llevará ‘The Messi Experience’ a 150 ciudades en todo el mundo, esta experiencia promete conectar a los seguidores con la extraordinaria vida y carrera de uno de los mayores deportistas de todos los tiempos.

Andrés Naftali y David Rosenfeld, cofundadores de Primo Entertainment, expresaron: “la respuesta de los fans ha sido espectacular, y estamos encantados de llevar 'The Messi Experience' a 150 ciudades en todo el mundo. Este no es solo un evento, es un World Tour que permitirá a los seguidores de Messi de todo el mundo sumergirse en la extraordinaria vida y carrera de este ícono del fútbol'".

Con una duración de aproximadamente una hora y cuarto, ‘TheMessi Experience’ se desarrollará en un espacio interactivo de 2,300 m2 con 9 instalaciones temáticas que abarcan la vida de Messi desde los primeros años en Rosario hasta la victoria en el Mundial de 2022 con Argentina, sin olvidar su nueva etapa en el fútbol estadounidense de la mano del Inter Miami. Los visitantes tendrán la oportunidad de emular el entrenamiento en el campo, recibir actualizaciones de marcadores en tiempo real y la posibilidad de interactuar con Messi a través de la Inteligencia Artificial avanzada.

‘The Messi Experience: A Dream Come True’ abrirá sus puertas en el Hangar at Regatta Harbour en Coconut Grove de Miami el 25 de abril de 2024, antes de embarcarse en su travesía por 150 ciudades de todo el mundo.