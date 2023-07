El delantero uruguayo es el próximo objetivo del Inter de Miami, que aprieta por el ariete de Grêmio En el club de Florida están convencidos de que podrán anunciar su fichaje en breves

Luis Suárez se acerca al Inter de Miami. El delantero uruguayo es el próximo objetivo del equipo de Florida en su proyecto galáctico, que pretende reunir de nuevo al ariete de Grêmio con Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba.

El equipo estadounidense ha intensificado las negociaciones con Grêmio en los últimos días por el fichaje de Luis Suárez. El ariete uruguayo tiene contrato hasta diciembre de 2024 y se ha convertido en una pieza clave para el equipo, por lo que conseguir su llegada será una tarea complicada para los de Florida. Según informa el Diario AS, el club de Porto Alegre no contempla su salida antes de que termine la Copa do Brasil, uno de los principales objetivos a corto plazo del equipo.

Sin embargo, desde el Inter de Miami están convencidos de poder conseguir el fichaje del uruguayo en los próximos días. El periodista Gastón Edul ha confirmado que las negociaciones se llevan produciendo desde hace tiempo, aunque recientemente han conseguido avances y podrían anunciar su incorporación en breve.

La llegada de Luis Suárez supondría la reunión del ariete de Grêmio con Leo Messi, Sergio Busquets y Jordi Alba en un mismo equipo, así como sucediese en el FC Barcelona durante tantos años. La incógnita sigue siendo cómo conseguirían encajar salarialmente a los cuatro jugadores, limitados por la regla de los tres jugadores franquicia que expone la MLS en sus estatutos...