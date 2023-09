Inter Miami - Houston Dynamo: horario y dónde ver en TV y online

Leo Messi, que puede conseguir su segundo título desde que llegó a Estados Unidos, será duda hasta última hora Se espera un lleno en el Estadio DRV PNK Stadium, con capacidad para 21.000 espectadores

Leo Messi puede conseguir hoy su segundo título desde que llegó a Estados Unidos si el Inter Miami se impone en la final de la US Open Cup contra el Houston Dynamo. El partido se disputará en el DRV PNK Stadium el jueves a las 02:30 horas.

El argentino será duda hasta el último momento por unas molestias. Messi se apuntó su primer título después de que el Inter ganara al Nashville FC en la gran final de la Leagues Cup, la otra copa del fútbol estadounidense.

El equipo dirigido por Tata Martino es penúltimo en la conferencia Este de la MLS, con 32 puntos y a cinco del New York City, que marca el acceso a los Play In. El Houston Dynamo, por su parte, es el cuarto en la Conferencia Oeste, pero de momento aún no tiene garantizada su presencia en los Playoff.

En semifinales, el Inter de Miami superó al Cincinnati Football Club en la tanda de penaltis, después de empatar en el tiempo reglamentario (3-3). Los goles de Leonardo Campana, por partida doble, y de Josef Martínez fueron determinantes para llegar a la tanda de penaltis, donde ganaron por 5-4.

El Houston Dynamo ganó en semifinales al Salt Lake City por 3-1. Los goles del mexicano Héctor Herrera (ex del Atlético), Adalberto Carrasquilla y de Luis Alberto Caicedo validaron la victoria del equipo texano.

La final de la US Open Cup entre Inter Miami y Houston Dynamo se jugará en el Estadio DRV PNK Stadium a las 02:30 horas y se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar +. El DRV PNK Stadium es un estadio específico de fútbol ubicado en la ciudad de Fort Lauderdale, Florida (Estados Unidos). La localidad cuenta con un aforo para 21.000 espectadores, por lo que se espera un gran lleno para ver a Inter de Miami y Houston Dynamo, respectivamente.