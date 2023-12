Shohei Ohtani, superestrella de la MLB, firma con los Dodgers...¡por 700 millones de dólares!

El japonés se convierte en el mejor pagado de la historia de todos los deportes Ohtani, superestrella de la Major League Baseball, defenderá los colores de los Dodgers los próximos 10 años

Estados Unidos sigue rompiendo la banca. Shohei Ohtani, el mejor jugador de la MLB, la liga de béisbol norteamericana, ha firmado un contrato de 700 millones de dólares y 10 años con los Angeles Dodgers, acabando así con toda especulación sobre su futuro. Se trata del mayor acuerdo en la historia del deporte profesional.

El japonés ya es un dos veces MVP de la competición a sus 29 años, un hombre que ha revolucionado el deporte con su versatilidad como bateador y lanzador, algo que lo ha convertido en una 'rara avis' que nunca antes se ha visto en la Major League Baseball.

Además, este galardón individual se lo llevó por segunda vez en su carrera de manera unánime junto a Ronald Acuña Jr, la primera vez que sucede en las Grandes Ligas, con un 30/30 en votos.

El ya exjugador de Los Angeles Angels se convierte en el mejor pagado de la historia, superando por mucho los 426 'kilos' en 12 años que se aseguró Mike Trout en 2019, casualmente en la franquicia angelina que abandona ahora Ohtani.

La nueva estrella de los Dodgers anunció su fichaje en su perfil de Instagram, ante la atenta mirada de todos los aficionados al béisbol. "A todos los aficionados y a todos los involucrados en el mundo del béisbol, pido disculpas por tardar tanto en tomar una decisión. He decidido elegir a los Dodgers como mi próximo equipo" anunció.

Además, tuvo palabras de agradecimiento para su afición, que lo ha alentado las últimas 6 temporadas: Me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a todos los involucrados en la organización de los Angels. Especialmente a los aficionados de los Angels que me respaldaron en los altibajos, su apoyo y ánimo significaron el mundo para mí. Los seis años que pasé con los Angels quedarán grabados en mi corazón para siempre" afirma Shohei Ohtani en redes sociales.

En esta última campaña, la superestrella asiática consiguió 132 entradas, 167 K's, un récord de 10-5 con una efectividad de 3.14, todo esto como pitcher. En el otro lado de la moneda, como bateador, lideró la Liga Americana con 44 home runs y fue también número uno de toda la MLB en OPS (1066), OPS+ (184) y WAR (10.0).

