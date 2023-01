Rulli deja el Villareal y firma por el Ajax

El guardameta argentino llega al Ajax de Amsterdam tras un gran inicio de campaña 22/23 Geronimo Rulli fue el tercer portero de la Argentina recientemente coronada campeona del mundo en Qatar

Geronimo Rulli, portero de 30 años, ha dejado la disciplina del Villareal y se incorporará al Ajax de Amsterdam para ocupar la posición de guardameta titular en el equipo dirigido por Alfred Schreuder, quién fuera segundo entrenador en el Barça de Ronald Koeman.

Fabrizio Romano anunció el fichaje el pasado miércoles y todo indica que Rulli aterrizará hoy en la capital neerlandesa para firmar su nuevo contrato con el Ajax. El coste del traspaso rondará los 7.5 millones fijos y 5 más en variables.

Geronimo Rulli to Ajax, here we go! Full agreement reached with Villarreal and personal terms already sorted 🚨⚪️🔴 #transfers



The Argentinian goalkeeper will travel to Amsterdam in the next 24h to sign and undergo medical tests. Exclusive news confirmed. pic.twitter.com/t7MW2leJlB