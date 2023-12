Lo más tierno que verás hoy: Un perrito enamora a las redes sociales tras recibir su regalo de Navidad

Las mascotas nos sorprenden día tras día. Las redes sociales están en constante cambio, pero algo que siempre prevalece son los vídeos y memes de animales. La gran mayoría de los usuarios sienten una verdadera pasión por las travesuras y las ocurrencias de estos.

El perro es el mejor amigo del hombre, el que está siempre ahí para animarle y el que le acompañará en todas sus aventuras. Aun así, cada uno de ellos tienen diferentes personalidades.

Las redes sociales han descubierto a @tomasito0120, una cuenta en TikTok que publica vídeos de "Tomás y sus hermanitas". Aunque parecen Labrador Retriever, la dueña ha asegurado que son perros criollos, es decir, que no poseen características de raza pura.

Una de las publicaciones más virales de la cuenta es un vídeo en el que toda la familia está abriendo regalos de Navidad, hasta que llega el turno de repartir el presente del perrito: "De mamá, para Tomás", dice la dueña.

Tomás no duda en ir corriendo hacia su mamá, que tiene una bolsa y se la lleva a su sillón para poder descubrir qué hay dentro. Al ver que no puede abrirla con el hocico, la dueña le va a ayudar y saca un peluche, algo que llenó de alegría al perrito y le hizo estallar de felicidad.

En tan solo cuatro días, el vídeo de TikTok acumula 2,4 millones de 'me gusta', más de 7.800 comentarios y se ha compartido en 41.500 ocasiones. Entre los comentarios destacan gestos de amor hacia el perrito: "Precioso, ojalá todos los peluditos vivieran el amor así", "Él bien orgulloso mostrando su regalo", "Me muero de amor" o "Lo más hermoso que he visto hoy".