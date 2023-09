Tebas: "Todo lo que ha pasado ha hecho mucho daño y hay que recuperar la imagen"

"Se necesita herramientas legislativas para acabar con la piratería", dijo Tebas en Valencia en una jornada sobre 'La Lucha contra la piratería en el eventos deportivos'

El presidente de la LFP, Javier Tebas, señaló que todo lo sucedido en la RFEF, tras toda la polémica suscitada con el ya expresidente Luis Rubiales y la selección femenina, ha hecho mucho daño a la candidatura de España para albergar el Mundial de fútbol de 2030, junto a Portugal y Marruecos, y abogó por recuperar la imagen internacional.

"Todo lo que ha pasado evidentemente, yo que he viajado estas semanas internacionalmente, ha hecho mucho daño, sin duda. Hay que hay que recuperar la imagen internacional del fútbol español, que no es fácil, y eso no se hace desde España ni por videoconferencia. Hay que ir a los sitios, exponer, reconocer los errores que ha habido en todo este tiempo y trabajar para que el Mundial sea una realidad porque la elección es en diciembre que viene y no queda tanto tiempo", indicó tras intervenir en Valencia en una jornada sobre 'La Lucha contra la piratería en el eventos deportivos'.

Tebas apuntó que los cambios en la Federación Española (RFEF) que se están llevando a cabo "benefician al fútbol, y si benefician al fútbol, benefician a la Liga". "Si se va a mejorar la gestión y se va a poder hacer una gestión en un ámbito más coordinado y mejor con la Federación como institución esperemos que sí, pero todavía queda por ver cuáles son las decisiones de las territoriales, hacia dónde va el fútbol de la Federación, porque todavía queda camino por recorrer, pero bueno, es un paso".

Ante las próximas elecciones a la presidencia de la RFEF dijo: "Nosotros no vamos a liderar ningún candidato porque creo que, ante la crisis que ha tenido la Federación, tendrá que salir de la propias territoriales que son las que han convivido con el anterior presidente y las que tienen, entre ellas, que buscar una solución. Creo que lo demás sería entorpecer un camino que no hace falta ahora, creo que no es el momento de candidatos 'outsiders' ".

Tras ocho año de trabajo contra la piratería por parte de la LFP, que cuenta con un grupo de 30 personas dedicadas exclusivamente a ello, Tebas apuntó que han desarrollado las herramientas tecnológicas necesarias pero que les falta la legislación para poder acabar con la piratería.

En un mesa que compartió con el presidente del Cnsejo Superior de Deportes, Víctor Francos; Mark Lichtenhein, presidente de la coalición de derechos deportivos SROC, el eurodiputado Ibán García del Blanco y Guillermo Rodriguez, director de operaciones de antipiratería de LaLiga, Tebas reveló que la piratería creció un 3,3 por ciento en 2022 y que en España tienen localizadas 46.000 IPs que retransmiten deporte ilegalmente.

"Conocemos los servidores, los países donde están y los nombres de los titulares de las IPs, pero no podemos cerrarles porque la legislación actual no nos le permite, aunque en los últimos se ha hecho unos avances suficientes para empezar", apuntó Tebas quien destacó la importancia que puede tener el 'alertador fiable', una directiva europea de servicios digitales que entrará en vigor en 2024.

También informó del crecimiento en los últimos tiempos de la piratería a través de las aplicaciones en los teléfonos móviles que se pueden descargar y puso como ejemplo que en las cinco primeras jornadas de LaLiga han registrado en España 800.000 descargas en Android y 300.000 en Apple que emiten contenido gratis.

LA VENTA DEL VALENCIA

Javier Tebas, indicó que considera que es más fácil que el máximo accionista del Valencia, Peter Lim, venda el club, si así lo decidiera, si está acabado el nuevo campo de Mestalla que no en la situación actual.

"El problema no es que el Valencia no quiera utilizarlos. El problema es que hay unas normas urbanísticas, hay un tema que se tenía para poder utilizarlos y nosotros lo que esperamos y deseamos es que, cuanto antes, el nuevo Mestalla se ponga en marcha, además por el bien del Valencia, no de Peter Lim", subrayó.

"Aquí es todo lo contrario de lo que algunos hacen, creo que más fácil es que si quieren que algún día Lim venda esté hecho el nuevo Mestalla, a que no esté hecho", dijo tras intervenir en Valencia en una jornada sobre "La Lucha contra la piratería en el eventos deportivos'.

Además, Tebas apuntó que no cree que Valencia sea sede del Mundial 2030, si finalmente es elegida la candidatura de España, Portugal y Marruecos, si no cuenta con el nuevo estadio.

Sobre la opción de seguir en el actual estadio y no acabar el nuevo, señaló: "A mí no me ha llegado nunca esa opción, al revés. El Valencia lo que quiere es hacer el nuevo Mestalla y cuanto antes. Que la ciudad tenga un estadio de primer nivel, como están pasando en muchas ciudades del fútbol profesional, un estadio del siglo XXI que creo que se lo merece el Valencia, sus aficionados y la ciudad, porque ahora los estadios trascienden ya al evento del fin de semana del partido Liga, son mucho más".

Ante el profundo desencuentro que hay entre Peter Lim y sus gestores con la afición valencianista, el presidente de la LFP reconoció que "no nos gusta" y añadió que si Lim le solicitara en algún momento ayuda para vender su paquete accionarial del club se la prestaría,

"Si Peter Lim me pide en su momento ayuda para intentar buscar algún comprador o de su parte accionarial, pues tendrá toda nuestra ayuda para hacerlo, como hemos hecho en otros casos y nuestro asesoramiento si lo requiere, para eso estamos", apuntó.

"Siempre lo he dicho, me da lo mismo que sean propietarios no españoles o españoles, aquel propietario que desee salir de la situación de su equipo porque quiere o ya está cansado de la propiedad, pues mi obligación es intentar que tengan salida en la forma más beneficiosa para ellos. Y desde luego si lo pide, ahí estaré", concluyó.