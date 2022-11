El Sevilla se hace el harakiri

Los hispalenses cayeron 1-2 ante la Real Sociedad después de jugar una hora con dos jugadores menos Rakitic y Nianzou vieron la tarjeta roja en la primera parte por dos duras entradas sobre Brais

Es un barco a la deriva este Sevilla, que este jueves puede caer a puestos de descenso si el Celta puntúa ante el Rayo o el Cádiz lo hace frente al Real Madrid. Los hispalenses encadenaron contra la Real Sociedad su quinta jornada sin ganar -dos puntos de 15 posibles- y se meten en un lío de tres pares de narices justo antes del parón por el Mundial, que deja a los 'txuri-urdin' en una posición inmejorable para luchar por los puestos de Champions cuando se reanude la competición. El equipo de Sampaoli jugó con nueve contra la Real desde el minuto 33 por las expulsiones de Rakitic y Nianzou y, claro, así no hay manera de sacar nada adelante.

FICHA TÉCNICA LaLiga SEV 1 ________________ 2 RSO ALINEACIONES Sevilla Bono; Navas, Nianzou, Rekik (Salas, 46'), Telles; Gudelj, Rakitic; Óliver (Delaney, 63'); Isco (Jordán, 46'), Lamela (Januzaj, 90'); Rafa Mir (En-Nesyri, 63'). Real Sociedad Remiro; Sola (Navarro, 73'), Le Normand, Pacheco, Diego Rico; Zubimendi (Zubeldia, 46'), Brais, Merino (Guevara, 46'), Silva (Pablo Marín, 61'); Carlos Fernández (Kubo, 10'), Sorloth. Goles 0-1 M. 19 Sorloth. 0-2 M. 36 Brais. 1-2 M. 43 Rafa Mir. Árbitro Del Cerro Grande (madrileño). TA: Navas (35') / Merino (31') y Pacheco (90'). TR: Rakitic (28'), Nianzou (33'). Incidencias Sánchez- Pizjuán. 34.814 espectadores.

Y eso que Carlos Fernández no aguantó ni diez minutos sobre el terreno de juego. El delantero, criado en la cantera del Sevilla, tenía este partido marcado en su calendario, pero el cuerpo volvió a jugarle una mala pasada. Se retiró del campo cojeando y con cara de pocos amigos antes de dar el relevo a Kubo.

Hasta entonces el duelo había sido un correcalles. Cambió la dinámica Sorloth con un golazo a lo Raúl González picando el balón por encima de Bono. Fue el comienzo del fin para el Sevilla, que se hizo el harakiri con las autoexpulsiones de Rakitic y Nianzou, ambas decretadas en la sala VOR, desde donde avisaron a Del Cerro Grande que el pisotón del exazulgrana sobre Brais y la entrada temeraria del galo eran de roja y no amarilla.

El tanto del propio Brais, segundo realista, fue la gota que colmó el vaso hispalense, a punto de hacerse añicos. Apretó, sin embargo, el Pizjuán cuando su equipo más lo necesitaba y con dos futbolistas menos consiguió recortar distancias el Sevilla por mediación de Rafa Mir en un acompasado cabezazo dentro del área.

Voluntad, desde luego, no les faltó a los de Nervión, a quienes si no les salen las cosas no es por falta de carácter. Tiene que ver más con la calidad de la plantilla. Y es por eso que la afición empieza a mirar al adorado Monchi con recelo esta temporada después de un mercado de verano desastroso.

La segunda parte fue un ejercicio de resiliencia del Sevilla. Imanol dio descanso a Merino en la Real tras sus dos asistencias de gol y aun así no bajó el conjunto donostiarra, que tuvo el tercero primero en un remate de Silva antes de que el canario fuera sustitido y después en un mano a mano de Pablo Marín con Bono que desbarató el meta marroquí. Bastante hicieron los de Sampaoli con aguantar el chaparrón.