Rafa Benítez se defiende de las críticas

El entrenador del RC Celta, Rafa Benítez, se defendió este sábado de las críticas de un sector del celtismo, el cual pidió su destitución tras la eliminación ante la Real Sociedad en la Copa del Rey, recordando que el equipo gallego llevaba siete años sin alcanzar los cuartos de final.

“Nosotros llegamos a la Copa con los antecedentes de siete años sin llegar a cuartos, y la gente se resignaba con que la Copa no se llegaba más arriba. Nosotros hemos generado ilusión. No creo que nadie prefiriera perder contra el Amorebieta o en Mestalla. La gente lo que quería era progresar y todos teníamos mucha ilusión”, afirmó en rueda de prensa.

En este sentido, como viene siendo habitual desde su llegada al banquillo de Balaídos, incidió en que él ha ganado una Copa de Italia con el Nápoles y otra en Inglaterra con el Liverpool y ambos éxitos llegaron “con rotaciones” en su alineación.

“Aquí lo que pasó es que hemos generado ilusión y cuando generas ilusión y no sale, se crea desilusión”, manifestó Benítez, falto de autocrítica pese a la pobre imagen ofrecida por los suyos ante el equipo dirigido por Imanol Alguacil.

“Estoy dolido, pero jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, que ha vencido en su grupo al Inter, que es uno de los mejores equipos de Italia, y al Benfica, uno de los mejores de Portugal. La Real tiene plantilla para rotar seis futbolistas de un partido a otro en tres días y que tengan un ritmo de competición muy alto”, explicó.

“Además de todo eso -continuó- nos metieron un gol en el minuto uno, es el equipo que más faltas hace a los rivales y, junto al Athletic, el que más recupera en campo contrario, con lo que no te deja salir”.

Benítez, con rostro serio, comentó que su equipo “nunca” dejó de intentarlo pero la Real Sociedad “no” le dejó, antes de regresar a su habitual metáfora de que “la temporada es una maratón”.

“El mensaje es muy claro. Esto es una maratón y Roma no se construyó en un día y nosotros tenemos que seguir construyendo. El que no quiera entenderlo que no lo entienda. Estamos en una posición que no nos gustaría, pero la gente tiene que recordar que el equipo lucha y compite hasta el final pero llegas hasta donde puedes llegar”, aseveró.

Pidió “unión” al celtismo y no “descentrarse” en otros temas como “la llegada de refuerzos o el entrenador” porque él, por su “exitosa experiencia”, tiene claro que va a sacar al Celta de esta situación.

“Ahora tenemos que centrarnos en LaLiga porque nos visita el líder, no viene un equipo de la zona baja al que vamos a ganar jugando andando. O estamos unidos y no perdemos energía con cuestiones de entrenador, jugadores o fichajes, o nos va a costar salir de ahí”, afirmó.