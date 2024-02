Polémica por el posible traslado del Rayo de Vallecas

Si los aficionados del Rayo Vallecano ya no están contentos con el presidente y la gestión del club, las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista concedida a 'As', no han sentado mejor. Tras la derrota de este lunes ante el Sevilla (1-2), el conjunto 'rayista' se encuentra en tierra de nadie en Liga, decimotercero y a siete puntos del descenso.

"Estamos hablando con el club para buscar una nueva ubicación, porque cada vez es más insostenible que sigan en Vallecas. El club necesita un estadio adaptado a la realidad actual. Nos dicen desde el Rayo que ya han visto una serie de terrenos y en breve entraremos en negociación. La idea es ceder terrenos y que ellos costeen el nuevo estadio", apuntaba Ayuso. Todo ello, parece que además concuerda con las ideas de Presa y el club sobre el futuro de su feudo, que quedaría alejado del barrio que representa el club.

"Por nuestro equipo y nuestro barrio. El Rayo es Vallecas y Vallecas es el Rayo. No permitiremos que alejen a nuestro equipo de nuestro barrio", fue la respuesta por parte de los aficionados. Asimismo, Raúl Martín Presa, presidente del Rayo, también se pronunció en la previa del Rayo-Sevilla y reforzó el argumento utilizado por la presidenta de la Comunidad de Madrid: "Tenemos un estadio que hace mucho tiempo que se quedó pequeño, que no cumple las condiciones de modernidad que exige LaLiga y las competiciones europeas", señalaba.

Rayo Vallecano - Sevilla / EFE

Cuando el fútbol trasciende a la política

Además, también contempló el mismo Presa la posibilidad de "hacer un estadio nuevo" para aumentar la capacidad que actualmente tiene Vallecas. Por si fuera poco, este escenario ha trascendido únicamente al deporte y partidos políticos como el PSOE o Más Madrid se han expresado. Este segundo grupo político remarcó la importancia de "garantizar la permanencia en nuestro distrito de una de las señas de identidad de Vallecas", bajo el lema "el Rayo es mucho más que un equipo o un campo" que señalaba la portavoz del grupo municipal Más Madrid en el Ayuntamiento.

Por su parte, los socialistas también abogaron por la "permanencia del equipo en su estadio actual y que se hagan las reformas pertinentes", dando a entender que no se apueste por la creación desde cero de un nuevo feudo 'rayista', sino más bien una remodelación de este, desde su lugar 'natal'.