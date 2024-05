RCD Espanyol vs. FC Cartagena: horario, TV, estadísticas, clasificación y pronósticos

Última función de la temporada regular en casa del Espanyol, que ya tiene asegurado el playoff, pero todavía le queda luchar por intentar conseguir la tercera plaza o, al menos, no ceder posiciones frente a Real Oviedo y Racing de Santander. Enfrente, estará un Cartagena que ya tiene los deberes hechos y lleva varias jornadas de vacaciones.

¿Qué necesita el RCD Espanyol para acabar en tercera posición? Lo primordial es ganar. Una vez conseguido ese objetivo, al conjunto blanquiazul le basta con que el Eibar no se imponga al Oviedo, puesto que el enfrentamiento particular con los armeros favorece al Espanyol. Pero los pericos también deben estar pendientes de no perder posiciones en la tabla. La derrota, unida a un triunfo de Oviedo o Racing, le haría perder la ventaja de campo en semifinales del playoff. Sin embargo, un triple empate a 67 puntos con asturianos y cántabros ayuda a los intereses de los catalanes.

Horario y dónde ver por TV el Espanyol vs. Cartagena

El partido se jugará este domingo, 2 de junio, a las 18:30 horas en el Stage Front Stadium y será retransmitido a través de LaLiga Hypermotion TV, disponible en todos los operadores, así como DAZN y Amazon Prime Video.

Historial de enfrentamientos

Existen tres antecedentes entre ambos conjuntos, todos ellos en la categoría de plata: dos victorias para el Espanyol y una para el Cartagena.

Cartagena 0-2 Espanyol (23/24)

(23/24) Espanyol 0-2 Cartagena (20/21)

(20/21) Cartagena 1-3 Espanyol (20/21)

En la primera vuelta, los blanquiazules se adjudicaron los tres puntos gracias a los tantos de Pere Milla (20') y Martin Braithwaite (93').

¿Cómo llegan ambos equipos?

El RCD Espanyol es una máquina de empatar partidos. Lo hizo la semana pasada en Amorebieta (0-0) y también en diez de sus últimos trece compromisos. Eso sí, no pierde desde el 10 de febrero contra el Racing de Santander (2-0) y sólo el Leganés ha sido capaz de asaltar el Stage Front Stadium.

Únicamente el Eibar (41) ha marcado más goles que el Espanyol (36) como local, donde los pericos han sumado 41 puntos de 60 posibles, uno de los mejores registros en LaLiga Hypermotion.

Por su parte, el Cartagena viene de perder ante el Huesca, 0-2, sumando así su segunda derrota consecutiva tras la que cosechó en Eibar durante la antepenúltima fecha.

El equipo dirigido por Julián Calero sólo ha ganado en una de sus seis salidas más recientes, aunque lo más preocupante es que no marcó gol en cinco de ellas. Los blanquinegros son el tercer equipo de la categoría con menos dianas a favor como visitante (17).

Clasificación de RCD Espanyol y FC Cartagena

El RCD Espanyol es 4º con 66 puntos, a dos del Eibar y con dos de ventaja sobre Real Oviedo y Racing de Santander. Mientras, el Cartagena se ubica en tierra de nadie, 13º, con 51 unidades.

Pronósticos para el RCD Espanyol vs. FC Cartagena

