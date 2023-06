¿Habrá 'fuga' de talentos' en La Liga?

La Liga corre el riesgo de perder a los jóvenes llamados a liderar a sus respectivos equipos en los próximos años De lleno en el mercado de fichajes… ¿Habrá ‘fuga de talentos’ este verano?

Los teléfonos de las oficinas de varios de los equipos de LaLiga no dejan de sonar. ¿El motivo? La explosión de algunos jóvenes futbolistas que han despuntado, siendo esenciales en sus respectivos equipos. Y ahora, estos corren el riesgo de perder los talentos que deberían liderarlos en los próximos años.

De lleno en el mercado de fichajes… ¿Habrá ‘fuga de talentos’ en LaLiga este verano? Veamos los nombres que suenan para dar un paso más en sus carreras lejos de las fronteras españolas.

GABRI VEIGA

Gabri Veiga ha causado furor en LaLiga. Quién le iba a decir a un novato que arrancó la temporada sin dorsal que acabaría disfrazado del posible sucesor del Príncipe de Balaídos, Iago Aspas. Poco más se le puede pedir al centrocampista que, con tan solo 21 años ha acabado su primer curso en la élite con unos números de escándalo: once goles y cuatro asistencias en 36 partidos.

Todos los goles de Gabri Veiga en la temporada 2022-2023 | sport

El gallego se hizo con el liderazgo del equipo y acabó siendo un nombre propio en la permanencia del Celta. Sus lágrimas en el último partido de la temporada evidencian su amor por el escudo. Sin embargo, Europa suspira por Veiga y no es para menos. Entre todos sus pretendientes, el fútbol inglés ‘hace ojitos’ al centrocampista. Newcastle, Chelsea y Liverpool sonaban con fuerza, pero tras la negativa de Declan Rice al Manchester City, el conjunto ‘citizen’ se posiciona en la ‘pole’ para pagar la más que asumible cláusula de 40M.

“No lo vamos a vender, pero nos lo van a comprar” decía a mediados de marzo el presidente del Celta, Carlos Mouriño. De momento, silencio absoluto por parte del talento emergente de Vigo, aunque su marcha parece ser una realidad cada vez más asimilada en Balaídos.

KANG IN LEE

Escueto en ataque, el PSG busca reforzarse para luchar, una año más, por su sueño frustrado: la Champions League. Uno de los candidatos es firme: Kang In Lee.

Su explosividad en el terreno de juego, su desborde, su capacidad de hacer daño por las dos bandas lo enaltecen como una pieza muy útil en el cuadro parisino. Sus seis goles y siete asistencias con tan solo 22 años y el peso de demostrar que puede ser una de las joyas del futuro han sido claves para un Mallorca que ha firmado una temporada más que notable.

Si bien ha habido tanteo entre bermellones y franceses, lo cierto es que el traspaso se encuentra estancado. Evidentemente, el club balear no quiere ‘perder’ a su particular estrella y mira de sacar el máximo rendimiento económico. Lo tasan en 22M de euros, cifra muy elevada al parecer del PSG, que no está dispuesto a superar los 15M. La opción de incorporar a otro jugador del equipo parisino en la operación tampoco ha terminado de cuajar en las oficinas del conjunto bermellón. ¿Elegirá Kang In Lee ‘el amor de París’ o seguirá siendo el héroe de Son Moix?

Kang-In-Lee, jugador del Mallorca | EFE

IVÁN FRESNEDA

Iván Fresneda ha sido sin duda uno de los diamantes en bruto de La Liga. Su actuación en la 22/23 ha hecho del lateral del Valladolid, de tan solo 18 años, uno de los futbolistas más deseados en Europa, algo difícil jugando en un equipo que ha acabado en el descenso.

Su nombre no ha tardado en escribirse en las agendas de equipos de primer nivel. La Bundesliga, con el Borussia, y la Serie A, de la mano de la Juventus, Inter o Milan, llaman a sus puertas. Todo esto, teniendo también la tentativa del Barça, que no ha dudado en poner los ojos en el prometedor lateral derecho, posición que Xavi Hernández quiere reforzar urgentemente.

Iván Fresneda, jugador del Real Valladolid | EFE

Además, su cláusula es todo un ‘caramelito’ para los grandes de Europa. Con el Valladolid en Primera División, Fresneda no saldría por menos de 40M€. Con el conjunto blanquivioleta en la categoría de plata, esta se ha visto reducida a la mitad (20M). Una cantidad ‘irrisoria’ que pueden asumir sin ningún tipo de problema. Conscientes de lo difícil que será retenerle, el equipo de Pucela se frota las manos ante la que podría ser la venta más cara de su historia.

NICOLAS JACKSON

La marcha de Jackson dejará un inesperado vacío difícil de llenar en La Cerámica, especialmente tras su segunda vuelta. Velocidad, agilidad y, sobretodo, olfato goleador. El ariete, de tan solo 21 años, ha brillado con luz propia en el ataque del Villarreal y ha acabado siendo decisivo para la clasificación del ‘submarino amarillo’ a Europa.

Jackson no empezó con buen pie, incluso hubo un intento fallido de que hiciera las maletas rumbo al Bournemouth por 25M. Pero algo cambió. Del ostracismo al liderazgo. Cuando el senegalés empezó a sonreír, el Villarreal también lo hizo. Erigió como héroe de La Cerámica, floreciendo en el segundo tramo del curso: anotó diez tantos y dio dos asistencias en los últimos doce partidos, siendo el jugador con mejor promedio de goles/tiros a puerta en la segunda mitad de la temporada.

Nicolas Jackson, jugador del Villarreal | TWITTER

Sin embargo, su adiós a la Liga parece estar muy cerca. Jackson suena con fuerza para sumarse al proyecto de Todd Boehly, convirtiéndose en el primer fichaje de la ‘era Pochettino’. El Chelsea desembolsará 38M de euros por él para ‘saciar’ su falta de gol que tanto les ha perjudicado en la pasada temporada. A falta de oficialidad, parece que el porvenir de Jackson tiene lugar en Stamford Bridge.

Con las negociaciones en curso, que el talento joven sea tan efímero en La Liga evidencia la poca fuerza económica del campeonato español, muy lejos aún de otras ligas, especialmente, de la Premier.