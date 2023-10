Europa en el horizonte para Betis y Osasuna

Los de Pellegrini vienen de ganar en Chipre, pero sin su mejor juego, lo contrario con Osasuna que llega tras ganar 2-0 al Granada Los verdiblancos son 9º con 14 puntos, mientras que el conjunto de Arrasate es 11º con un punto menos que los andaluces

Betis y Osasuna llegan a la cita de la undécima jornada de igualados en la tabla, con el equipo verdiblanco 9º con catorce puntos y los rojillos 11º con uno menos. Un hecho que hace que el encuentro del estadio Benito Villamarín sea un interesante test ante un rival directo en la búsqueda de auparse en la zona alta, la de los puestos europeos.

El cuadro de Heliópolis llega después de sacar un punto en su visita al Getafe en la anterior jornada y de ganar en Chipre el jueves al Aris de Limassol, aunque en ninguno de los dos partidos el equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrini desplegó un buen juego en línea generales.

Ahora, de vuelta a casa, la idea es la de ganar y convencer, para lo que el preparador chileno volverá a hacer rotaciones, aunque hay un futbolista, el central argentino Germán Pezzella, que parece indiscutible ante la falta de jugadores en esa zona tras el traspaso de última hora del italobrasileño Luiz Felipe y la grave lesión de Marc Bartra.

Para paliar esa situación, el club hizo oficial la llegada del internacional griego Sokratis Papastathopoulos, un central de 35 años que estaba libre y que ya se entrenó el viernes con sus nuevos compañeros, aunque el ex de equipos como el Olympiacos, AEK, Arsenal, Milan o Borussia Dortmund, después de volver a trabajar este sábado con el grupo, no está en la convocatoria.-

Lo más probable es que junto a Pezzella se sitúe de central el joven marroquí Chadi Riad, quien no jugó el jueves en la Liga Europa al no estar inscrito, con lo que Marc Roca volvería a su posición natural en el centro del campo o tendría descanso en el inicio del encuentro. Están ya disponibles para el choque el mediocentro argentino Guido Rodríguez y el brasileño Willian José, ausentes en Getafe por sanción, y Ayoze Pérez, quien no estuvo por unas molestias físicas, aunque los tres participaron en el partido de Chipre.

Osasuna, por su parte, viaja a Sevilla con el objetivo de prolongar la victoria de la semana pasada ante el Granada en un estadio del que guardan buenos recuerdos. El cuadro navarro afronta con optimismo una salida complicada tras vencer en casa al Granada, estrenando el casillero de victorias en Pamplona este curso. Los de Arrasate disiparon las dudas de su derrota en el Santiago Bernabéu con un doblete de Ante Budimir que le valió al croata para entonarse.

Con una semana completa para preparar el duelo del Villamarín, los rojillos son conscientes de la dificultad del choque, pero a la vez guardan un grato recuerdo de su última visita. Osasuna eliminó al Betis en los octavos de final de la pasada Copa del Rey en los penaltis.

La plantilla dirigida por Arrasate arrancó la semana con varios contratiempos que finalmente se han reducido. Juan Cruz no estará mañana por una lesión en el abductor, mientras que Peña, Mojica y Chimy Ávila sí se vestirán de corto para intentar sumar los tres puntos.

“Estamos con más confianza, más alegres. Nos quitamos esa mochila de no ganar en casa y esa autoestima al final te hace soltarte. Esa liberación nos viene bien, sabiendo que hemos ganado un partido y que no hemos hecho nada extraordinario”, ha analizado cómo está su equipo tras vencer al Granada.

Será la quinta salida de la temporada en Liga. Tres victorias y dos derrotas es el bagaje de los de Tajonar lejos de El Sadar. El equipo se ha mostrado fiable y cómodo, algo que contrasta cuando juegan en casa. Sobre el plan de partido, Arrasate ha dicho que “hay que atacar bien y luego estar bien a nivel defensivo. Sus laterales percuten mucho, tiene gente creativa y muchos futbolistas en ataque con talento. Ello te exige una labor defensiva coral”, avisando sobre lo que se encontrarán sobre el césped del Villamarín.

Alineaciones probables:

Betis: Claudio Bravo; Bellerín, Pezzella, Chadi Riad, Miranda; Marc Roca, Guardado; Assane Diao, Isco, Rodri; y Ayoze.

Osasuna: S. Herrera; Areso, Catena, David García, Peña; Torró; Chimy Ávila, Moncayola, Aimar, Moi Gómez; Budimir.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano).

Estadio: Benito Villamarín.

Hora: 14.00 horas