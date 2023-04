La calma celeste en una final para Rubi

El Almería llega en penúltima posición al duelo en Balaídos ante un Celta que sueña con acercarse a Europa El cuadro indálico no ha vencido fuera de casa en lo que va de temporada

El Almería encara este domingo una prueba fuego en Balaídos, donde le espera un Celta reactivado desde la llegada a su banquillo del portugués Carlos Carvalhal, con Gabri Veiga llamando a la puerta de los grandes del fútbol europeo y el internacional español Iago Aspas inmerso en la pelea por su quinto trofeo Zarra.

El duelo puede trazar el futuro de ambos equipos en LaLiga. Una victoria celeste alejaría los fantasmas del descenso de Balaídos y alimentaría el sueño del vestuario vigués de soñar con alcanzar una de las plazas europeas.

No obstante, mucho más necesitado llega al partido su rival, sin victorias a domicilio en lo que va de curso, con una única victoria en las últimas siete jornadas e inmerso en la zona de descenso. Esa dinámica negativa del conjunto dirigido por Rubi contrasta con el espectacular estado de forma de Celta, que se marchó al parón liguero con una racha de cinco partidos sin perder y once de los últimos 15 puntos en su bolsillo.

Carvalhal no retocará su once después de que el defensa Óscar Mingueza, uno de sus fijos en el once inicial hasta que cayó lesionado en el mes de febrero, volviera a sufrir esta semana una lesión muscular en el muslo derecho.

Su baja mantendrá a Hugo Mallo en el lateral derecho. El capitán ha recuperado su mejor versión en el último mes, superado el ruido sobre su posible salida en el mercado invernal al Atlético de Mineiro, club brasileño que dirige el extécnico celeste Eduardo “Chacho” Coudet. La única novedad, en principio, será la apuesta por Franco Cervi en lugar del internacional estadounidense Luca de la Torre, al que dará descanso tras viajar con su selección.

Lo que necesita la U.D. Almería es poner fin a su nula capacidad para ganar fuera de casa, además de recuperar opciones de permanencia en este duelo en Balaídos, un recinto infructuoso para los rojiblancos, ya que sólo han logrado allí una victoria, precisamente en su última visita en Liga (2014/15), pero que no le sirvió para evitar el descenso.

Los almerienses, que rescataron un punto en el tiempo añadido del partido de la pasada jornada frente al Cádiz, han tenido dos semanas para entrenar y mejorar el estado físico de jugadores como el medio Gonzalo Melero, que reapareció para jugar la segunda parte frente a los cadistas y firmar el empate, o el lateral Alejandro Pozo, ya recuperado de sus molestias.

También se ha restablecido el delantero colombiano Luis Suárez, que en el comienzo de esta semana se retiró del entrenamiento con una sobrecarga, quizás más por precaución, por lo que se perfila como titular en Vigo con la intención de convertirse, como en los últimos partidos, en la referencia del ataque del conjunto rojiblanco.

Se desconoce qué planteamiento pretende implantar el técnico Joan Francesc Ferrer 'Rubi' para la cita en Balaídos y se parecerá al utilizado en la última salida, en el campo del Sevilla, donde el Almería estuvo cerca de lograr la ansiada victoria lejos del Power Horse Stadium que se viene resistiendo durante toda la temporada.

De ese modo, no sería descartable que, de no ser titular Mendes, el gallego Juan Brandáriz 'Chumi' apareciera en el lateral derecho, con el sevillano Pozo por delante, de modo que Leo Baptistao actuara más tirado al centro, sin muchas variaciones, con la posibilidad casi segura de ver a Melero, que entraría ante la baja por sanción de Iñigo Eguaras.

Este, por sanción, y Dyego Sousa, Sergio Akieme y El Bilal Touré, por lesión, son las bajas con las que la Unión Deportiva afronta un partido en el que deberá manejar algo que no hace desde hace muchas jornadas: dominar las áreas, sin cometer errores puntuales que han condicionado el rendimiento del equipo, que es penúltimo con 26 puntos, y le han privado de triunfos que le hubiesen permitido estar fuera de la zona de descenso.

Alineaciones probables:

RC Celta: Iván Villar; Hugo Mallo, Aidoo, Unai Núñez, Javi Galán; Carles Pérez, Beltrán, Gabri Veiga, Cervi; Aspas y Seferovic.

Almería: Fernando; Mendes, Ely, Babic, Centelles; Pozo, De la Hoz, Melero, Robertone; Baptistao y Luis Suárez.

Árbitro: Hernández Hernández (comité canario)

Estadio: Balaídos.

Hora: 14:00.