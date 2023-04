El Athletic se guarda su fútbol para la Copa

Los leones chocaron en San Mamés ante un Getafe muy sólido y ni los cambios de Sancet y Nico, suplentes de inicio, cambiaron el decorado El Athletic centrará ya todos sus esfuerzos el la vuelta de semifinales de Copa del Rey contra Osasuna el próximo martes

El Athletic volvió del parón en la liga pensando en la Copa. Un oxímoron que define el encuentro de los leones contra el Getafe, sin goles y en el que los de Ernesto Valverde chocaron con unos azulones muy bien puestos en el césped y que rascaron un empate que confirma su crecimiento y buen momento, no en vano no pierden desde febrero. Los rojiblancos ya se centran en el duelo de semifinales del martes, donde deben voltear en casa el 1-0 que lleva Osasuna de renta de la ida.

Como de costumbre, el Athletic empezó mordiendo y acosando a su rival. Hasta ocho córneres llegaron a caer en el primer tiempo, vía por la que llegarían las principales ocasiones. Soria, en dos tiempos y con la ayuda del palo, evitó un testarazo de Yuri y achicó después ante Guruzeta. Valverde había hecho algunas modificaciones en su once, dejando en el banquillo a piezas importantes como Sancet, Nico Williams y Vesga.

No se prodigó demasiado el Getafe en área bilbaína, con algunos intentos del incansable Enes Ünal y un par de cabezazos de Maksimovic. La más clara de los de Quique Sánchez Flores llegó, también en un saque de esquina, con un remate de Alderete que Agirrezabala repelió muy seguro. Gran partido de Munir, que cada vez tiene más galones en este equipo y se erige en figura junto con Ünal.

Tras el descanso, casi a la hora de juego, el Txingurri agitó a su equipo con un triple cambio. Los tres citados que descansaron pensando en la Copa. Sólo Nico tuvo algo de impacto en un duelo que poco a poco se diluía sin sensación de que la ‘X’ se alterara en la quiniela.

Yeray, cómo no en un córner, lo probó de chilena después de que Iñaki Williams castigara una precipitada salida de Soria. Era una recurso y no le salió bien porque el destino no quiso. Poquito más hasta el final, donde la mejor noticia llegó tras el pitido final. Micrófono en mano ante todo el público, Oihan Sancet anunció que ha renovado hasta 2032 y lo celebró con los suyos. Gran manera de anunciar la continuidad de uno de sus pilares del presente y sobre todo del futuro.