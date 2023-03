'Sálvame' le hace una "propuesta formal" a la Kings League

Desde 'Socialité' han realizado un reportaje comparando una de las tertulias de la Kings League con 'Sálvame' Las reacciones por ambas partes no se han hecho esperar

El éxito de la Kings League, sobre todo en reconocimiento y a nivel mediático, es evidente. Si bien en un principio había dudas sobre el formato propuesto por Gerard Piqué con esta nueva aventura deportiva y empresarial, la verdad es que está sorprendiendo para bien, al menos en la mayoría de los aspectos.

Además, teniendo en cuenta las figuras que han pasado por el torneo, como pueden ser Ronaldinho, Capdevila y otros tantos, el nombre del formato ha ido creciendo con el paso de las semanas.

Ahora bien, el éxito de la Kings League no solo llega por sus partidos y la participación de algunas figuras reconocidas del mundo fútbol, puesto que también están los 'Chup chup' y los Afterkings.

Básicamente, estos son una tertulia compuesta por Ibai Llanos, el propio Piqué y los demás streamers que están en la competición, y en ella hablan sobre los sucesos que se llevan a cabo durante las jornadas.

Con esto bien presente, 'Socialité' lanzó el pasado domingo un reportaje en la que se hacía una acertada comparación entre Sálvame y el 'Chup chup' de la Kings League.

De hecho, el vídeo se ha vuelto viral, provocando reacciones en ambos programas. En la pieza del citado medio, se encontraban multitud de semejanzas entre el programa de corazón de Telecinco y el mencionado espacio de Twitch. En ambos programas, sus protagonistas comen en directo, usan el mismo lenguaje, utilizan cuentas atrás para cebar algunas informaciones e incluso sus tertulianos abandonan el plató cuando se enfadan.

Me pido Belén Esteban — DjMaRiiO (@DjMaRiiO) 6 de marzo de 2023

Por supuesto, como no podía ser de otra manera, las reacciones no se han hecho esperar por parte de ambas partes. Para empezar, podemos ver las reacciones de DjMariio, que decía lo siguiente tras ver como 'Socialité' sacaba un parecido entre Spursito y Miguel Frigenti: "Me pido Belén Esteban". Además, Ibai también comentaba lo siguiente: "Este es el vídeo más real y acertado que he visto en mi vida".

Como decíamos, ambas partes han reaccionado al reportaje y, este pasado martes, desde 'Sálvame' volvían a emitir la pieza íntegra creada por el programa que realiza su misma productora, La Fábrica de la Tele. Tras ello, desde el programa del corazón de Telecinco, lanzaban una propuesta formal a Piqué e Ibai a través de un nuevo vídeo. "La comparación de dos formatos de éxito, como Sálvame y la Kings League, está armando revuelo. Después de que nuestros compañeros diseñaran esta obra audiovisual los protagonistas del streaming se han pronunciado", empezaba diciendo una voz en off.

“Después de la que se está liando, y de que parte de los capos de la Kings League, como Ibai Llanos, estén de acuerdo con semejantes similitudes en ambos universos, este programa presenta una propuesta formal de hermanamiento. Queremos llevarnos bien, ser aliados y crear cosas juntos”, prosiguió, asegurando que “el público es lo primero”. “Invitamos así a los compañeros de la Kings League a hacer un programa conjunto. Queremos hacer un hermanamiento entre los dos formatos y hacemos una propuesta para que los presidentes y algunos integrantes de la Kings League hagan su programa desde aquí, en Sálvame”.

La seriedad de esta propuesta la acabará definiendo el tiempo, pero desde luego, puede ser algo bastante llamativo lo que pueda salir de todo esto. Además, el presentador de 'Sálvame', Jorge Javier Vázquez no dudó en elogiar a Ibai Llanos, diciendo que “me encantaría trabajar” con él. “Es un tío que tiene cabeza y un poder y una influencia brutal en gente joven cuando hace esos discursos de sentido común (...) Ibai, vente aquí”, añadió Adela González. “Yo quiero que me lleve a su programa y me pague lo mismo que a Piqué”, bromeó antes de que Kiko Matamoros le hiciese saber que ambos son “socios”.