Todos los clasificados para la Final Four de la Kings League

Saiyans, Troncos, Aniquiladores y El Barrio disputarán la Final Four del domingo en el Camp Nou La primera semifinal se jugará a las 17:30h, la segunda a las 19h y la final será a las 21h

Ya tenemos a los cuatro equipos que disputarán este domingo 26 de marzo la apasionante Final Four de la Kings League. Una fase a la que solo han llegado los mejores equipos de la competición para disputar las dos semifinales y la ansiada final. El ganador recibirá un trofeo muy especial y medallas de oro, aunque los semifinalistas también tendrán un merecido reconocimiento.

Saiyans, Troncos, Aniquiladores y El Barrio han sido los cuatro equipos que han vencido en los cuartos de final de la Kings League que se han disputado en la tarde del viernes y han accedido de esta forma a la final a cuatro. Saiyans se medirá a El Barrio, mientras que Aniquiladores se verá las caras con los Troncos. Habrá que ver en qué horario jugarán.La Final Four en el Camp Nou se iniciará a las 14:15h con la llegada de los jugadores al Camp Nou y seguirá con la apertura de puertas para los espectadores y el inicio de la Final Four a las 16:00h. Sin embargo, la primera semifinal no se jugará hasta las 17:30h, mientras que la segunda será a las 19:00h. El plato principal de la jornada, la gran final, no se disputará hasta las 21h de la noche.