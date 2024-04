Saúl Craviotto: ”Estoy viviendo un sueño, estos serán mis quintos Juegos Olímpicos”

A falta de apenas dos meses para el inicio de los Juegos Olímpicos, el piragüista Saúl Craviotto aseguró este martes que está viviendo “un sueño”, pues los de París 2024 serán sus quintos Juegos. Además, el español confesó que va "a por todas" y espera conseguir una nueva medalla de oro para España.

El quíntuple medallista olímpico y cuatro veces campeón mundial afirmó en un acto publicitario que confía en dar “una alegría a España” y ganar su sexta medalla en unos Juegos, lo que le convertiría en el deportista español con más metales olímpicos, por delante del también piragüista David Cal, con el que está empatado.

Tras competir en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, Londres 2012, Río 2016 y Tokio 2020, y conseguir medallas en todos ellos, el piragüista español afronta con optimismo su quinta participación en unos Juegos, y afirma que tiene ganas de demostrar su nivel. "Está siendo un año bastante intenso y tenemos ganas de demostrar todo lo que llevamos preparando", expuso.

Pese a haber reconocido que no siente ningún tipo de presión por la retirada, Saúl no descarta que estos sean sus últimos Juegos: “Es un poco ver el día a día, hay que tener propósitos e ilusiones, y si después de París veo que no me revuelve nada, que ya es más de lo mismo, pues igual tomo la decisión”, concluyó Craviotto.