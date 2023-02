Saúl Craviotto: "Venimos del oro y no puedo aspirar a la plata"

"Todo lo que sea retroceder es negativo, aunque ganar es muy complicado", dijo el piragüista español El piragüista ilerdense tiene como objetivo competir en París 2024

El piragüista español Saúl Craviotto aseguró este jueves que, después del oro logrado el agosto pasado en los Campeonatos del Mundo de Halifax (Canadá), no puede "aspirar a la plata" en la cita mundial de este verano en Duisburgo (Alemania) ni en los Juegos Olímpicos de París 2024.

"El listón es ese. Venimos del oro (en la modalidad de K4 500) y no puedo aspirar a la plata. Todo lo que sea retroceder es negativo, aunque ganar es muy complicado. Cuando compites y lo das todo, el resultado que sea será bueno", aseguró el cinco veces medallista olímpico en una entrevista concedida a EFE.

Craviotto, de 38 años, reconoció que le viene "muy bien" que el ciclo olímpico sea de tres años y explicó que se está sintiendo "muy bien" en la preparación para el Mundial, clasificatorio para los Juegos Olímpicos, donde su prioridad es el K4, aunque no descartó competir en otra modalidad.

"No soy el mismo Saúl con 18 que con 38 años. La experiencia es positiva. Tengo más serenidad, le doy la importancia justa a las cosas y sé controlar los nervios. También he aprendido que el fracaso a veces es bueno y necesario, antes parecía que se acababa el mundo", explicó.

Preguntado por cómo España puede haberse consolidado como una potencia mundial en un deporte minoritario, el piragüista señaló el hecho de tener a "los mejores entrenadores, gente joven que sube empujando fuerte y otra experimentada que da serenidad y confianza al equipo".

"En mis inicios, entrar en la final era un logro. Ahora parece que si no sacas medalla es un fracaso. Desde Atenas 2004 con David Cal, que rompió el miedo a ganar, siempre estamos ahí. Bendita presión y bendito problema. Esta competitividad nos hace mejores", reflexionó.

Cal comparte con Craviotto el récord de medallas olímpicas de un deportista español (5), algo a lo que el piragüista catalán restó valor, y hasta calificó de "injusto", por el distinto número de metales a los que opta cada deportista según la disciplina.

"Le doy más importancia al número de Juegos Olímpicos a los que he ido. El hecho de haber estado desde 2008 al más alto nivel, con todo lo que exige, es un logro que nunca imaginé", confesó.

El abanderado español en los Juegos Olímpicos de Tokio antepuso "la disciplina" a "la motivación" al explicar la receta de su longevidad: "En invierno, cuando llueve y hace frío, no voy a entrenar todos los días con ganas. Lo importante es tener claro el objetivo y que en el camino van a haber momentos complicados. Ser disciplinado y constante, saber luchar sin motivación".

El ilerdense, afincado desde hace años en Asturias, fue padre por tercera vez en noviembre y ha vivido "una etapa complicada" en el ámbito personal al haber estado entrenando en Sevilla. Si bien afronta con "una motivación brutal" la eventual presencia de su familia en París 2024, más aún tras la experiencia de Tokio 2020 sin público.

"Ganar una medalla olímpica y ser abanderado de tu país es lo máximo a lo que puede aspirar un deportista. Me podría retirar ahora mismo y estar tranquilo, pero como el cuerpo y la cabeza aguantan, y hago lo que me gusta, estoy alargando", respondió en referencia a los objetivos que aún le quedan por cumplir.

A la pregunta de si se retirará después de los Juegos Olímpicos de París 2024, Craviotto dudó: "Cuando llegue, a ver qué pasa. Si conseguimos medalla, si me quedan ganas... Tendré que hablar con la familia, porque aguantar otro ciclo olímpico es duro, pero no me atrevo a decir que después de París me retiro".