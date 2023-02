Apple advierte sobre el gaming en su plataforma: tardará en llegar

Es una de las demandas más sugeridas por la comunidad Sin embargo, los Mac nunca han sido buenos para jugar

Apple ha anunciado sus planes para los chips de la serie M que alimentan los portátiles y ordenadores de sobremesa de Mac.

De acuerdo con una entrevista concedida a TechCrunch por parte de los vicepresidentes de Apple, Tim Millet y Bob Borchers, la compañía está enfocada en mejorar la experiencia de los usuarios de Mac, especialmente en el ámbito de los videojuegos, mediante el desarrollo de una plataforma de juegos mejorada. Esta es una de las grandes demandas de los fanáticos de la gran manzana, que para jugar tienen que utilizar otros sistemas operativos porque la de Apple se queda corta.

Aunque la compañía ha presentado sus nuevos chips M2, M2 Pro y M2 Max, Millet mencionó que su objetivo es mantener el ritmo de lanzamiento igual al de los iPhone y no dejar a los compradores de Mac preguntándose por qué no reciben el mismo amor de la compañía. Es decir, los Mac alcanzarán un ritmo anual. No obstante, parece que las plataformas de juego tendrán que esperar porque los juegos todavía no van del todo bien en macOS, aunque los benchmark hablan muy bien de los avances.