Tres fallecidos y cuatro heridos en un tiroteo en Los Ángeles

Al menos tres personas fallecieron y cuatro resultaron heridas este sábado en un tiroteo en un barrio de clase alta de la ciudad estadounidense de Los Ángeles, informó la Policía local.

El tiroteo se produjo en plena madrugada, a las 2.50 hora local (10.50 GMT), y tuvo lugar en el barrio de Beverly Crest, justo al lado de la popular zona de Beverly Hills.

Según la Policía, los heridos fueron transportados a un hospital localizado en la Universidad de California (UCLA, por sus siglas en inglés).

La Policía no ha dado detalles sobre el origen ni circunstancias en que se produjo el tiroteo. El estado de California, uno de los más progresistas de EEUU, ha sido escenario en los últimos días de varios tiroteos que han saltado a la opinión pública.

#BREAKING There's been a shooting in a residential area of Beverly Hills. Police confirm their officers found 7 victims. 3 were killed, 4 people hospitalized.



Updates on @ABC7 this morning. https://t.co/a8eFAq2G6p pic.twitter.com/NPqDGYxoHX