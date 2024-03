Un mermado Barça pierde la imbatibilidad en Riazor

Las numerosas bajas del Barça y la garra de un Deportivo Liceo, que sigue con su particular remontada hacía el segundo puesto de la tabla, crearon la fórmula definitiva para poner fin a la histórica racha de imbatibilidad para los de Edu Castro en la OK Liga.

Deportivo Liceo - FCB OK LIGA LIC 3 1 FCB Alineaciones Deportivo Liceo Martí Serra, Lluis Ricart, César Carballeira, David Torres y Fabrizio Ciocale -cinco inicial- Tomas Magalhaes, Pablo Cancela, Francisco Torres y Guido Pellizzari Barça Carles Grau, Ignacio Alabart, Marc Grau, Sergi Llorca y João Rodrigues -cinco inicial- Sergi Panadero, Eloi Cervera y Jan Curtiellas

Sin Pau Bargalló, Xavi Barroso y Sergi Férnandez, los azulgranas visitaron Riazor con el trabajo ya hecho en la competición liguera y con la cabeza puesta en el trascendental partido de vuelta de cuartos de final ante el Sporting, tras el parón por la Copa de las Naciones, que se disputará del 27 al 31 de marzo.

Pese al trepidante inicio que propuso el cuadro de Juan Copa, el marcador no se movió en toda la primera mitad y el intercambio de intentos de unos y otros era frenado por Carles Grau y Martí Serra, respectivamente.

Empezó de manera muy distinta la segunda mitad, con un ritmo más bajo y más control de juego por parte de los dos equipos, hasta que en una contra Dava Torres consiguió abrir el marcador con un disparo de cuchara que se coló por debajo del cuerpo de Carles Grau.

Se venían arriba los locales ante un Riazor que olía por fin una derrota del Barça, que reaccionó de inmediato. Alabart transformó de manera magistral la falta directa tras la décima falta de los gallegos. No pudo repetirlo minutos más tarde tras una azul a Pablo Cancela.

El duelo volvió a igualarse en los minutos finales y cuando parecía que mejor estaba el Barça para buscar la victoria, una jugada aislada de Carballeira desequilibró el marcador nuevamente a favor de los locales a tan solo cinco minutos para finalizar el encuentro.

Se lanzaron los de Edu Castro en busca del empate, pero entre el palo y Martí Serra negaron los intentos, antes que nuevamente Carballeira, desde el punto de penalti, pusiera el definitivo 3-1 a dos minutos del final.

Derrota intrascendente en lo que a la OK Liga se refiere para un Barça que ya tiene asegurada la primera posición en la liga regular. Momento de desconexión con la llegada de la Copa de las Naciones, que servirá para recuperar efectivos y fijar ya la mirada en el próximo 11 de abril, en busca de la remontada para estar en la Final Four de la Champions.