Toni Villa estará entre seis y ocho meses de baja

El jugador del Girona tiene lesión de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral externo de la rodilla derecha que requiere intervención quirúrgica Aleix García sufre una lesión de bíceps femoral de la pierna izquierda con un tiempo de baja aproximado de cuatro semanas

El Girona ha comunicado el parte oficial médico con respecto a las lesiones que sufrieron Toni Villa y Aleix García en el partido que jugaron la pasada jornada en el campo del Valladolid.

Toni Villa tiene una lesión de ligamento cruzado anterior y ligamento colateral externo de la rodilla derecha que requiere intervención quirúrgica y un tiempo de baja que oscila entre seis y ocho meses.

Aleix Garcia, por su parte, sufre una lesión de bíceps femoral de la pierna izquierda con un tiempo de baja aproximado de cuatro semanas.

Michel se mostraba apesadumbrado por el alcance de las lesiones: "La pena es la lesión de Toni, que puede ser importante. Lo demás, pues veremos lo que tiene Aleix, pero siempre tenemos opciones en el equipo para suplir a cualquier jugador. Pero es verdad que si perdemos a un jugador por mucho tiempo nos da un poco de tristeza. El alcance no sé, pero Toni dice que la rodilla no tiene la estabilidad que él ha notado siempre. Tenemos que hacerle pruebas, evidentemente. No lo sabemos, pero no pinta bien. Aleix... no sé si es el mismo isquio o no, la misma lesión... pero tenemos que ver también el tiempo de baja. No sé si se ha escurrido o algo. Venía bien, no tenía la sensación de estar mal y bueno, vamos a ver. Se une a las bajas que ya tenemos pero siempre miramos hacia adelante, claro".