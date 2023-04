Toni Villa, aferrado al once del Girona

El centrocampista, titular en los últimos tres partidos, afirma en rueda de prensa que la salvación está al alcance de su mano y que para amarrarla falta ganar un partido “Me lo he dejado todo por el escudo”, dijo sobre su exequipo y próximo rival rojiblanco, el Real Valladolid

Autor de la asistencia del primer gol en la victoria contra el Elche, el centrocampista del Girona Toni Villa se aferra con trabajo a los onces de Míchel Sánchez y acumula tres titularidades consecutivas. El ex del Valladolid, que se reencontrará con el club de su corazón este sábado, de donde salió en verano para aterrizar en Montilivi, ha participado en 23 partidos de Liga y dos de Copa, marcando un gol en el empate contra el Espanyol de la primera vuelta.

“Entiendo que para todo el mundo es un partido importante. La afición estará junto a su equipo, pero espero un buen recibimiento porque me lo he dejado todo por el escudo. Estoy seguro que me lo agradecerán, como yo he agradecido siempre su apoyo”, comenta el futbolista, que estuvo seis temporadas (2017-2022) en el primer equipo vallisoletano. “Tengo muchos amigos y a mi familia, y la afición me quiere mucho. Estoy en contacto permanente, porque hice amigos para toda la vida. Pero espero que saquemos un buen resultado. Ellos van a por el rival desde el minuto uno, tenemos que tener calma, salir con la pelota jugada, tener la posesión y no regalarles nada para hacerles daño”, añade.

El Girona ya empieza a hacer cálculos respecto a cuando confirmará la tan deseada permanencia. “Llevamos una dinámica de resultados muy positiva, y estamos eufóricos. Tenemos la salvación al alcance, quizás nos falta ganar un partido, que quién sabe si será este fin de semana. Pero no nos ponemos ningún techo y esperamos marcarnos propósitos más altos”, dice Villa, que también es contundente respecto al nivel mostrado por el equipo a lo largo del año. “Toda la temporada nos hemos movido por el top-10 e incluso hemos merecido estar más arriba. Hemos corregido detalles que antes nos impedían superar el décimo lugar. Ahora estar ahí no asegura nada, pero es un buen punto de partida para intentar cumplir los objetivos del curso”.

“Tengo la confianza de Míchel, especialmente en los últimos partidos. Estoy en un gran momento, ayudando al equipo en todo aquello que necesita”, detalla el centrocampista, que habla del cambio de rol: “Hago un fútbol diferente al que hacía en el pasado. Menos vistoso, pero más efectivo. Ayudando a generar ocasiones y a orientar la presión, a defender mejor en bloque medio y bajo. Quizás me falta generar un poco más de desequilibrio, que hasta ahora había sido mi mejor arma”, finaliza Toni Villa.