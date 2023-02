¿Simple sequía o falta de puntería?

El Girona tan solo ha sido capaz de marcar un gol en los últimos cuatro partidos Castellanos aún no ha visto portería en 2023 y Stuani no marca desde el partido ante el Sevilla

El Girona perdió en Cádiz el pasado viernes en el que fue su peor partido de la temporada. El equipo no tuvo una llegada con cara y ojos hasta el minuto 68, con un cabezazo de Iván Martín que salió fuera. Otro remate con la cabeza de Romeu y poca cosa más fue el triste bagaje ofensivo de un Girona que, aun así, continúa siendo uno de los equipos más goleadores de Primera División con veintisiete goles a favor.

Ahora bien, la espesura general y, sobre todo, ofensiva, en el Nuevo Mirandilla fue más que preocupante. Quien sabe si puede ser la confirmación de que empieza a haber un problema arriba. ¿Puntería, acierto, calidad? Sea lo que sea, la realidad es que el Girona ha marcado solo un gol en las cuatro últimas jornadas y necesita urgentemente poner fin a la falta de inspiración ante la portería rival.

Con la excepción del día del Cádiz, no es que el Girona haya desaparecido ofensivamente. De hecho, en el penúltimo partido contra el Valencia, los de Míchel atropellaron literalmente al rival y lo sometieron a un asedio incesante durante muchos minutos que se podría haber convertido en goleada (20 remates). Aun así, solo Borja García fue capaz de batir a un Mamardashvili entonado. Stuani, Castellanos y compañía no tuvieron el acierto que tampoco tuvo Iván Martín el día del Barça.

Contra los azulgranas, el Girona tuvo menos llegadas, pero algunas sí que fueron claras. Por ejemplo, aquel centro de Aleix García que Iván Martín remató fuera y hubiese supuesto el 1-1. En Villarreal, el equipo también se vio superado en muchas fases por el conjunto groguet, a quién supo contener defensivamente hasta el penúltimo segundo. En ataque, en la Cerámica también costó, pero como el día del Barça, el equipo pisó más área y Cristhian Stuani tuvo una clara ocasión ante Pepe Reina.

Aunque sea un trabajo colectivo, cuando el equipo no marca siempre se mira los delanteros. En este sentido, la estadística dice que Taty Castellanos todavía no ha visto portería este 2023. El argentino no marca desde el empate contra el Rayo Vallecano en la reanudación de la Liga después el Mundial (2-2). Desde entonces, ha encadenado cuatro titularidades y una suplencia en que no ha sido acertado en las ocasiones que ha tenido de cara a portería.

Castellanos disfrutó de buenas oportunidades, sobre ante Valencia y Sevilla. Hasta ahora, el jugador cedido por el New York City ha marcado cuatro goles en liga y otro en Copa de Rey. Stuani, por su parte, no ve portería desde el gol decisivo contra el Sevilla (2-1). Desde entonces, ha sido titular en Villarreal y ha entrado de refresco contra Barça y Valencia sin encontrar el camino del gol. En Cádiz no estuvo por acumulación de amonestaciones.

El listado de delanteros centros del Girona se acaba aquí. Sin Manu Vallejo, cedido en el Oviedo y que no entraba en los planes de Míchel, el equipo se ha quedado con muchos mediapuntas como Riquelme, Villa, Borja García, Iván Martín o Viktor Tsygankov, que no son atacantes puros.