Portu: "El cuerpo me pide lo máximo cuando me pongo la camiseta del Girona"

El murciano se mostró "orgulloso de jugar en Montilivi y aseguró que volver siempre fue su deseo El impacto de Portu, autor del gol de la victoria ante Las Palmas en su reestreno, ha sido inmediato

Portu no pudo comenzar mejor su segunda etapa en el Girona. Un gol del murciano en el minuto 88 dio la victoria contra Las Palmas (1-0), permitiendo al equipo sumar 10 puntos de 12 posibles y plantarse en el parón como segundo clasificado. Después de una temporada bastante frustrada en el Getafe, el jugador había recuperado la sonrisa y el acierto de cara a portería. Todavía no ha sido presentado como nuevo fichaje rojiblanco, pero Portu ha compartido las primeras sensaciones en una entrevista a los medios del club.

Su regreso, cerrado el último día de mercado, fue una grata sorpresa para muchos aficionados. No para Portu, que siempre tuvo la idea de volver a Montilivi. "Cuando me dijeron que existía la posibilidad de volver al Girona, dije que por supuesto. Quería venir aquí. Durante estos años, siempre he tenido la idea de volver fuera como fuera y volver a vivir el cariño que tanto me habían dado antes. Quería volver a Montilivi".

El murciano aún no ha tenido tiempo de asimilar que vuelve a vestir los colores del Girona, pero se mostró encantado con el recibimiento. "Han sido unos días increíbles, todavía no me ha dado tiempo de asimilarlo todo. Estoy súper contento. Por el recibimiento de mis compañeros, el grupo que hay, el cuerpo técnico y trabajadores que ya conocía y, sobre todo, por la afición. Me han recibido con los brazos abiertos y el cariño que necesitaba".

Tras defender los intereses de Real Sociedad y Getafe en las últimas temporadas, Portu confesó que tenía una espinita clavada tras su salida de Montilivi. "En el Girona fue mi debut en Primera División y también el ascenso con un año muy bonito en Segunda. Tenía la espinita del descenso en una temporada de altibajos. Gracias al hecho de salir he podido vivir muchos momentos, sobre todo en la Real, que me han hecho aprender y vivir otra forma de vida. El Girona es un club muy especial, de 10. Cada vez que me pongo la camiseta me siento súper orgulloso y el cuerpo me pide dar el máximo".