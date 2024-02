Michel: "Nuestra Liga no es esta, nuestro nivel no es el del Real Madrid"

Míchel, entrenador del Girona, lamentó la dura derrota de su equipo en el Bernabéu, asumió toda la responsabilidad de la derrota y aseguró que ganar la Liga nunca ha sido el objetivo real de su equipo.

"No tengo nada que reprochar, lo hemos dado todo pero en duelos han sido muy superiores. El partido de Camavinga, Vini, Bellingham... nosotros no estamos a ese nivel. nos sirve para mejorar, cuando te enfrentas a un nivel alto, te hacer ver tu realidad, estamos haciendo temporada buena viendo nivel, temporada increíble

"Nuestra liga no es esta: nos falta un paso o dos para estar al nivel del real madrid, esa es la realidad".

"Veníamos a competir, poder pelear al máximo nivel, pero la verdad es que en ningún momento he tenido la sensación de que podríamos ganar. Nos sirve para poner los pies en el suelo", añadió el entrenador del Girona.

"El máximo responsable soy yo", subrayó Michel, "nuestra imagen más allá del resultado está creciendo, es un clubnque está creciendo, nadie nos puede decir nada: no ha sido un partido cómodo, pero no creo que nos haga daño en el futuro".

"Ganar cada partido nos ha costado, pero tenemos humildad para saber perder; no hay nada que objetar a la victoria del Madrid, han sido superiores, pocos equipos pueden plantar cara al Madrid cuando van a la marcha a la que han ido".

"Podríamos haberlos parado dando un paso atrás, pero no es nuestra identidad. He expuesto mucho a los jugadores, menos crítica a los jugadores y más a mí, por lo tanto", insistió el entrenador vallecano.

"Nuestra Liga es Athletic, Betis, Real Sociedad, Valencia... no podemos estar en la Liga del Madrid o del Barça o del Atlético, son trasatlánticos. Nosotros no somos el cuarto candidato, es lo que he pensado siempre".

Candidato a Europa

Michel sí que admitió que el Girona es "candidato a estar en Europa" la próxima temporada.

Del Madrid, Michel dijo que está "a una distancia muy amplia" de sus rivales en la Liga. "Si siguen así, es difícil que no sean campeones de Liga, las sensaciones es que ellos están a un nivel altísimo; aguantar ese ritmo será complicado".

Sobre Couto, que firmó un partido peor de lo que acostumbra esta temporada, Michel defendió al jugador. "Quizá no ha dado su mejor versión por todo lo que ha pasado a su alrededor; a veces nos equivocamos, pero ni antes era jugador del Madrid ni ahora es el peor del Girona".